Глава польського уряду Дональд Туск повідомив, що уряд Польщі визначив буферну зону на кордоні з Білоруссю, яка у деяких місцях становитиме 2 км.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу.

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Після сутичок на польсько-білоруському кордоні визначили буферну зону

“Ми прийняли постанову, результатом якої є розпорядження міністра внутрішніх справ і адміністрації про створення зони на кордоні з Білоруссю, про що голосно дискутувалося останніми днями”, - заявив Туск.

Він зазначив, що йдеться про ускладнення процесу щодо перекидання через кордон нелегальних мігрантів і створення кращих умов для служби прикордонників, поліції та військових.

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Туск підкреслив, що уряд усвідомлює зростання рівня дискомфорту жителів прикордонних регіонів від створення цієї буферної зони. Але робитиметься усе можливе, аби допомогти місцевим жителям у зв’язку з гібридною війною Росії й Білорусі проти Польщі.

Глава польського уряду зазначив, що буферна зона кордоні з РБ становитиме від 200 м навіть до 2 км. Він додав, що місця, де глибина буферної зони сягатиме 2 км, не є довгими. Це залежатиме від рельєфу, зокрема лісів, куди прибувають контрабандисти, які очікують там на прибуття нелегалів для їх подальшого перевезення на захід.

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Туск повідомив, що польські прикордонники та військові за останні пів року “понад тисячу разів” застосовували вогнепальну зброю для відлякування нелегальних мігрантів, які намагалися силою через загорожу проникнути до Польщі, а у травні таких випадків було 770.

Він поінформував, що міністр національної оборони підготував проєкт закону щодо особливостей застосування вогнепальної зброї на кордоні, аби військові, прикордонники і поліцейські не притягувалися до можливої відповідальності за перевищення повноважень у контексті застосування вогнепальної зброї.

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У Польщі помер військовий, якого поранив ножем мігрант, який намагався потрапити до країни з території Білорусі

Нелегальний мігрант 28 травня на польсько-білоруському кордоні поранив ножем польського військового. Ніж був прив’язаний до довгої палки. Військовий у дуже важкому стані потрапив до лікарні, де йому зробили операцію. Пізніше він помер.

Після кількох інцидентів з пораненням нелегальними мігрантами військових і прикордонників уряд Польщі вирішив направити на кордон з Білоруссю додаткові сили.

“Солдати і прикордонники захищають наш кордон, ризикуючи життям. Про пораненого військового добре піклуються, як і про його родину. Ми направили на кордон додаткові сили. Я буду там завтра вранці”,- написав Туск.

Раніше Дональд Туск зазначав, що понад 90% людей, які нелегально перетинають польсько-білоруський кордон, мають російську візу.