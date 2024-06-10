Близько 16:35 російська армія завдала ударів трьома керованими авіабомбами по околиці Харкова. Відомо про вісьмох осіб, що дістали поранень. У житловому будинку виникла пожежа.
Атака на Харків - що відомо
“У Київському та Салтівському районах Харкова 8 людей постраждали: 5 чоловіків та 3 жінки. Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки. Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації”, - повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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“На місці ще одного прильоту в Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби”, - повідомив міський голова Ігор Терехов.
"По місту було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа, і є інформація щонайменше про двох поранених", - зазначав раніше Терехов.
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