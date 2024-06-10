У Міністерстві оборони Фінляндії заявили, що російський військовий літак порушив повітряний простір у східній частині Фінської затоки.

Про це повідомляє Yle.

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У Фінляндії військовий літак РФ порушив повітряний простір країни

У повідомленні зазначається, що ймовірне порушення відбулось вранці у понеділок, 10 червня, у районі міста Ловійса. Російський літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин.

«Ми серйозно ставимося до ймовірного порушення (повітряного простору – ред.). Розслідування було розпочато негайно», – сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

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Прикордонна служба відповідає за розслідування порушення кордону, йдеться у матеріалі.

Прем'єр-міністр Фінляндії закликав ЄС реагувати на гібридні загрози з боку Росії

Російська Федерація атакує Європейський Союз на кількох фронтах - від глушіння GPS до використання мігрантів, і блок має краще реагувати на ці загрози, заявляв прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

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Інформацію про наявність доказів причетності Росії до пожежі на заводі передали уряду Німеччини спецслужби дружніх країн. Наразі Берлін вивчає отримані розвіддані.

"Ми повинні визнати, що РФ змінила поведінку. Росія агресивна, вона використовує всілякі гібридні інструменти проти Заходу, проти Європи", – казав він.

Міністерство оборони РФ запропонувало в односторонньому порядку змінити морський кордон у Балтійському морі. 

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"РФ не контактувала з Фінляндією з цього приводу. Фінляндія діятиме, як завжди: спокійно та на основі фактів", - казав Орпо.

 

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