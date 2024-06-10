У Міністерстві оборони Фінляндії заявили, що російський військовий літак порушив повітряний простір у східній частині Фінської затоки.
Про це повідомляє Yle.
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У Фінляндії військовий літак РФ порушив повітряний простір країни
У повідомленні зазначається, що ймовірне порушення відбулось вранці у понеділок, 10 червня, у районі міста Ловійса. Російський літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин.
«Ми серйозно ставимося до ймовірного порушення (повітряного простору – ред.). Розслідування було розпочато негайно», – сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.
Прикордонна служба відповідає за розслідування порушення кордону, йдеться у матеріалі.
Прем'єр-міністр Фінляндії закликав ЄС реагувати на гібридні загрози з боку Росії
Російська Федерація атакує Європейський Союз на кількох фронтах - від глушіння GPS до використання мігрантів, і блок має краще реагувати на ці загрози, заявляв прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.
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"Ми повинні визнати, що РФ змінила поведінку. Росія агресивна, вона використовує всілякі гібридні інструменти проти Заходу, проти Європи", – казав він.
Міністерство оборони РФ запропонувало в односторонньому порядку змінити морський кордон у Балтійському морі.
"РФ не контактувала з Фінляндією з цього приводу. Фінляндія діятиме, як завжди: спокійно та на основі фактів", - казав Орпо.