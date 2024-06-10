Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до спеціального закону про допомогу українцям, які знайшли прихисток у Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомила канцелярія президента РП.

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Лідер Польщі підписав поправку про внесення змін до закону про допомогу українцям - що відомо

Дуда підписав закон від 15 травня 2024 року про внесення змін до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни та деякі інші акти.

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Згідно з поправкою, термін легального перебування українських біженців від війни в Польщі продовжується до 30 вересня 2025-го. Раніше був до 30 червня 2024-го. Це дозволить українцям і далі отримувати доступ до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат.

Також передбачається виплата громадянам України допомоги на виховання та допомоги "Добрий старт" залежно від того, чи вчиться дитина в польському закладі освіти, та визначає максимальний 36-місячний період, протягом якого українські учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови.

Сенат Польщі ухвалив закон про продовження легального перебування і допомоги українцям

23 травня Верхня палата польського парламенту ухвалила урядовий закон, що продовжує легальне перебування і надання допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Нижня палата польського парламенту (Сейм) на засіданні 15 травня ухвалила законопроєкт щодо продовження легальності перебування і допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії, до 30 вересня 2025 року.

Загалом Сейм підтримав законопроєкт, розроблений урядом Польщі, депутати внесли незначні поправки. Зокрема, депутати прийняли поправки щодо розтягнення до чотирьох місяців терміну подачі документів про тимчасове виконання фаху лікаря, стоматолога, медсестри й акушерки, а також визнання свідоцтва про освіту країн, які анулювали угоду про взаємне визнання з Польщею дипломів (що зробила Білорусь).

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Змінами до закону, ухваленому в березні 2022 року, передбачається, що соціальна допомога за програмами "800+" (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих) і "добрий старт" (одноразова допомога у розмірі 300 злотих) надаватиметься українським сім’ям у випадку, якщо дитина шкільного віку ходить до польської школи.

Іншим важливим нововведенням у законопроєкті про допомогу українцям є можливість зміни статусу перебування українців у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років.

Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR – призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року.

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Водночас цей закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера PESEL у Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України.

Закон передбачає скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для українських воєнних біженців у розмірі 300 злотих (75 дол.), а також скасування грошової компенсації для власників приватного житла, які надавали проживання та харчування воєнним біженцям з України.