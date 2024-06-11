Російські війська впродовж доби 548 разів обстріляли Запорізький регіон.

Про це Запорізька обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбук.

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Росія обстріляла Запоріжжя

"Впродовж доби окупанти 548 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

Для обстрілу РФ використала 220 БпЛА різних типів і здійснила 22 обстріли з РСЗВ та 301 із артилерії. Також російські сили завдали 5 авіаційних ударів по Цвітковому та Кам'янському.

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Як зазначається, надійшли 10 повідомлень про руйнування житла, а дві жінки та чоловік були поранені внаслідок ударів росіян по Пологівському району.

За даними ОВА, під обстрілом були Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Новоданилівка, Цвіткове, Кам'янське та Степногірська.