Російські війська впродовж доби 548 разів обстріляли Запорізький регіон.
Про це Запорізька обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбук.
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Росія обстріляла Запоріжжя
"Впродовж доби окупанти 548 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів", – йдеться в повідомленні.
Для обстрілу РФ використала 220 БпЛА різних типів і здійснила 22 обстріли з РСЗВ та 301 із артилерії. Також російські сили завдали 5 авіаційних ударів по Цвітковому та Кам'янському.
Як зазначається, надійшли 10 повідомлень про руйнування житла, а дві жінки та чоловік були поранені внаслідок ударів росіян по Пологівському району.
За даними ОВА, під обстрілом були Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Новоданилівка, Цвіткове, Кам'янське та Степногірська.
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Нагадаємо, що впродовж попередньої доби сили РФ 523 рази обстріляли Запорізьку область.
Про це повідомляв голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.
Як зазначалося, для обстрілу росіяни використали 206 БпЛА різних типів і здійснили 20 обстрілів із РСЗВ та 294 з артилерії.
Росія завдала авіаційних ударів по Гуляйполю, Роботиному та Лобковому.
Надійшли 5 повідомлень про руйнування житла.