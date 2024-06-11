Сили РФ вдарили по 14 населених пунктах Херсонщини, внаслідок чого пошкоджені 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

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РФ вдарила по Херсонщині

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Тягинка, Іванівка, Садове, Михайлівка, Берислав, Веселе, Станіслав, Новотягинка, Кізомис, Антонівка, Придніпровське, Республіканець та місто Херсон", – зазначив Прокудін.

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За його словами, ворожі сили поцілили в житлові квартали. Зокрема, внаслідок удару пошкоджені 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків.

"Через російську агресію одна людина дістала поранення", – додав голова Херсонської ОВА.