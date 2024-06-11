Сили РФ вдарили по 14 населених пунктах Херсонщини, внаслідок чого пошкоджені 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.
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РФ вдарила по Херсонщині
"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Тягинка, Іванівка, Садове, Михайлівка, Берислав, Веселе, Станіслав, Новотягинка, Кізомис, Антонівка, Придніпровське, Республіканець та місто Херсон", – зазначив Прокудін.
За його словами, ворожі сили поцілили в житлові квартали. Зокрема, внаслідок удару пошкоджені 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків.
"Через російську агресію одна людина дістала поранення", – додав голова Херсонської ОВА.
РФ обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини: є поранені
Нагадаємо, що за минулу добу внаслідок обстрілів Херсонщини були пошкоджені 2 приватні будинки.
Про це також повідомляв Олександр Прокудін у Телеграм.
Як повідомлялося, через обстріли 2 людини дістали поранення.
Загалом Росія обстріляла Іванівку, Олександрівку, Велетенське, Янтарне, Томину Балку, Молодецьке, Берислав, Дудчани, Осокорівку, Качкарівку, Республіканець та місто Херсон.