Сили РФ вдарили по 14 населених пунктах Херсонщини, внаслідок чого пошкоджені 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

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РФ вдарила по Херсонщині

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Тягинка, Іванівка, Садове, Михайлівка, Берислав, Веселе, Станіслав, Новотягинка, Кізомис, Антонівка, Придніпровське, Республіканець та місто Херсон", – зазначив Прокудін.

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За його словами, ворожі сили поцілили в житлові квартали. Зокрема, внаслідок удару пошкоджені 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків.

"Через російську агресію одна людина дістала поранення", – додав голова Херсонської ОВА.

РФ обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини: є поранені

Нагадаємо, що за минулу добу внаслідок обстрілів Херсонщини були пошкоджені 2 приватні будинки.

Про це також повідомляв Олександр Прокудін у Телеграм.

Як повідомлялося, через обстріли 2 людини дістали поранення.

Загалом Росія обстріляла Іванівку, Олександрівку, Велетенське, Янтарне, Томину Балку, Молодецьке, Берислав, Дудчани, Осокорівку, Качкарівку, Республіканець та місто Херсон.

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