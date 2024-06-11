Вночі в лікарні помер 77-річний чоловік, якого рятувальники дістали з-під завалів після бомбардування Харкова 10 червня.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Телеграм.
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Наслідки обстрілу Харкова 10 червня
"На жаль, сьогодні вночі в лікарні помер 77-річний чоловік, якого деблокували рятувальники з-під завалів. Чоловік отримав численні закриті переломи", – зазначив Синєгубов.
Також, за його словами, станом на 17:35 10 червня через бомбардування КАБами 1 людина загинула, 7 постраждали, а 35 будинків, 86 гаражів і 22 автівки пошкоджені.
О 1:19 11 червня ворог вдарив по Чугуївському району. Через влучання в землю балістичною ракетою загинув один чоловік і постраждав ще один.
"18:05 смт Білий Колодязь Чугуївського району відбувся ворожий обстріл населеного пункту, внаслідок якого пошкоджено складські будівлі цивільного підприємства", – додав Синєгубов.
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Також сьогодні зранку близько 9:30 у Дергачівській ТГ неподалік села Дементіївка внаслідок скидання КАБ одна людина загинула, а три поранені.
Удари по Харкову 10 червня – що відомо
Нагадаємо, що о 16:35 російська армія завдала ударів трьома керованими авіабомбами по околиці Харкова.
Про це повідомляв очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Як зазначалося, у Київському та Салтівському районах Харкова 8 людей постраждали: 5 чоловіків та 3 жінки.
Внаслідок обстрілу пошкоджені 70 гаражів та 22 автівки. Один із боєприпасів не вибухнув, тому людей тимчасово відселили з будинку для проведення детонації.
На місці прильоту в Київському районі міста пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них знаходилися люди.
Як зазначив Синєгубов, по Харкову завдали три удари КАБами.