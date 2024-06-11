Вночі в лікарні помер 77-річний чоловік, якого рятувальники дістали з-під завалів після бомбардування Харкова 10 червня.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Телеграм.

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Наслідки обстрілу Харкова 10 червня

"На жаль, сьогодні вночі в лікарні помер 77-річний чоловік, якого деблокували рятувальники з-під завалів. Чоловік отримав численні закриті переломи", – зазначив Синєгубов.

Також, за його словами, станом на 17:35 10 червня через бомбардування КАБами 1 людина загинула, 7 постраждали, а 35 будинків, 86 гаражів і 22 автівки пошкоджені.

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О 1:19 11 червня ворог вдарив по Чугуївському району. Через влучання в землю балістичною ракетою загинув один чоловік і постраждав ще один.

"18:05 смт Білий Колодязь Чугуївського району відбувся ворожий обстріл населеного пункту, внаслідок якого пошкоджено складські будівлі цивільного підприємства", – додав Синєгубов.

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