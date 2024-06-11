У ніч проти 11 червня в горах Північної Осетії в районі села Гірський Дзаурікау впав винищувач-бомбардувальник Су-34. Внаслідок падіння літака екіпаж загинув.

Про це повідомляє російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер" з посиланням на міністерство оборони Росії.

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Су-34 розбився в горах Північної Осетії

Як повідомили в Міноборони РФ, інцидент стався під час виконання планового навчально-тренувального польоту біля села Гірський Дзуарікау. Попередньою причиною авіакатастрофи називають "технічну несправність". 

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За даними російського новинного Телеграм-каналу "Крымский ветер", місцеві жителі повідомляли, що бачили, як у горах розбився невідомий літальний апарат. За словами очевидців, він вдарився в скелю в районі села Гірський Дзуарікау близько опівночі.

Літак упав під час виконання планового навчально-тренувального польоту. На борту перебували два пілоти. 

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Інформацію про наявність доказів причетності Росії до пожежі на заводі передали уряду Німеччини спецслужби дружніх країн. Наразі Берлін вивчає отримані розвіддані.

Інформацію про падіння Су-34 також опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.

У березні українські Повітряні сили збили Су-34 і показали відео його знищення

Нагадаємо, що 2 березня Повітряним силам ЗСУ вдалося збити черговий винищувач-бомбардувальник Су-34. 

Про це повідомляв Командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Як саме це вдалося зробити, в ПС ЗСУ не уточнили. 

"Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях!", –  наголосив Олещук.

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