У ніч проти 11 червня в горах Північної Осетії в районі села Гірський Дзаурікау впав винищувач-бомбардувальник Су-34. Внаслідок падіння літака екіпаж загинув.

Про це повідомляє російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер" з посиланням на міністерство оборони Росії.

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Су-34 розбився в горах Північної Осетії

Як повідомили в Міноборони РФ, інцидент стався під час виконання планового навчально-тренувального польоту біля села Гірський Дзуарікау. Попередньою причиною авіакатастрофи називають "технічну несправність".

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За даними російського новинного Телеграм-каналу "Крымский ветер", місцеві жителі повідомляли, що бачили, як у горах розбився невідомий літальний апарат. За словами очевидців, він вдарився в скелю в районі села Гірський Дзуарікау близько опівночі.

Літак упав під час виконання планового навчально-тренувального польоту. На борту перебували два пілоти.