У ніч проти 11 червня в горах Північної Осетії в районі села Гірський Дзаурікау впав винищувач-бомбардувальник Су-34. Внаслідок падіння літака екіпаж загинув.
Про це повідомляє російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер" з посиланням на міністерство оборони Росії.
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Су-34 розбився в горах Північної Осетії
Як повідомили в Міноборони РФ, інцидент стався під час виконання планового навчально-тренувального польоту біля села Гірський Дзуарікау. Попередньою причиною авіакатастрофи називають "технічну несправність".
За даними російського новинного Телеграм-каналу "Крымский ветер", місцеві жителі повідомляли, що бачили, як у горах розбився невідомий літальний апарат. За словами очевидців, він вдарився в скелю в районі села Гірський Дзуарікау близько опівночі.
Літак упав під час виконання планового навчально-тренувального польоту. На борту перебували два пілоти.
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Інформацію про падіння Су-34 також опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.
У березні українські Повітряні сили збили Су-34 і показали відео його знищення
Нагадаємо, що 2 березня Повітряним силам ЗСУ вдалося збити черговий винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомляв Командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Як саме це вдалося зробити, в ПС ЗСУ не уточнили.
"Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях!", – наголосив Олещук.