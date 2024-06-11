Країни-учасниці НАТО мають все необхідне, щоб "надійно захистити та оборонити" будь-якого союзника по Альянсу.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом у Ризі.

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НАТО захистить усіх союзників

За словами Столтенберга, з 2014 року країни НАТО здійснили найбільше посилення колективної оборони протягом поколінь. Одна з восьми бойових груп за лідерства Канади знаходиться у Латвії. Таке посилення колективної оборони, як він зазначає, здійснюється не для того, щоб спровокувати конфлікт, а щоб запобігти йому.

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"Головним завданням НАТО залишається збереження миру шляхом забезпечення надійного стримування на будь-якій стадії. Стаття 5 є правовим зобов’язанням для союзників прийти на допомогу у випадку атаки, і немає жодної вимоги щодо додаткового одноголосного рішення. Важливо також пам’ятати, що ми маємо розроблені плани та наявні сили. Не повинно бути жодного сумніву – НАТО готове та спроможне захистити всіх союзників", – зазначив Столтенберг.

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На думку генсека НАТО, КНР не зможе довго сидіти на двох стільцях.

За його словами, союзники нарощують зусилля у збільшенні оборонних витрат. Цього року такі витрати сягнуть принаймні 2% ВВП для двох третин країн-членів Альянсу.

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"Не має бути жодного сумніву у нашій спроможності стримати будь-якого агресора та оборонити наших союзників. НАТО має сили, ресурси, спроможності і політичну волю для того, щоб оборонити кожного союзника", – додав генсек.

Шлях України до НАТО є незворотнім

Нагадаємо, що Президент Фінляндії Александр Стубб 6 червня назвав входження України до НАТО правомірним і незворотнім.

Про це повідомляв Укрінформ.

Зазначалося, що він переконаний у тому, що найважливіші результати саміту для НАТО пов’язані з Україною. Як він зауважив, наступні п’ять тижнів, які залишаються для підготовки до Вашингтонського саміту, ймовірно, будуть не такими багатими на конкретні результати, але вочевидь відкриють багато нових можливостей.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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