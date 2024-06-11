На фронті під Вовчанськом на Харківщині загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський.

Про це повідомили екснардепи Ігор Мосійчук і Семен Семенченко у Фейсбук.

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Командир батальйону ОУН Микола Коханівський загинув на фронті

"Він був найкращим з найкращих. Він був Другом, соратником, рідним із найрідніших... Загинув в окопі на передовій на Харківському напрямку, біля Вовчанська", – написала дружина Степана Хмари Роксолана Хмара у Фейсбук. Наразі цей допис недоступний.

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Також долучилися й екснардепи Ігор Мосійчук та Семен Семенченко.

"В бою за Україну загинув наш Друг та Соратник, правдивий націоналіст і християнин Микола Коханівський. Друже, дякую за все, що ти протягом життя робив для України, для звільнення всіх українських політв’язнів і для мене особисто! ЧЕСТЬ!" – написав Мосійчук.

Своєю чергою, Семен Семенченко нагадав, що познайомився з Коханівським улітку 2014 року в Бахмуті, коли Семенченко був комбатом Донбасу, а Коханівський – комбатом батальйону "ОУН".

"Він був одним із небагатьох, хто виходив з нами на мітинги проти корупції, зради та наруги над ідеями Майдану у 2014-2018 роках. Виходив, коли ніхто не міг протриматися з протестом більше 15 хвилин. Зносили всіх. Він виходив і його зносили насамперед і відвозили до в'язниці. Він надсилав своїх хлопців до нас на блокаду торгівлі на крові e 2017 та виходив із нами разом проти фінансування російських банків e 2019-2020. Ми п'ять років зустрічалися на судах у добровольців, а 2021 роцi він зі Степаном Хмарою намагалися брати на поруки вже мене", – наголосив екснардеп.

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Микола Коханівський – що відомо

Він народився 25 травня 1971 року. До оборони України від росіян долучився ще у 2014 році.

Коханівський розпочав формування підрозділу на базі Першої Київської сотні ОУН ім. Євгена Коновальця. Також він був командиром "Добровольчого руху ОУН".

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23 травня 2014 року Перша Київська сотня ОУН приєдналася до батальйону "Азов", а бійці підрозділу допомагали звільняти від ворога Маріуполь.

З 31 грудня 2014 по 24 січня 2015 – Коханівський керував бійцями свого батальйону під час захисту Донецького аеропорту.

У 2016 році він і його громадська організація ініціювали регулярні масові акції прямої дії щодо фінансових установ РФ: "Сбербанку Росії" та "Альфабанку".