Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України – Ukraine Recovery Conference, яка триматиме 11 та 12 червня.

Kyiv Post зібрав головне з заяв Президента України під час першого дня Конференції з відновлення України – Ukraine Recovery Conference.

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Головне завдання - позбавити Росію панування у небі

У вступному слові на Конференції з відновлення України Президент Володимир Зеленський заявив, що головним завданням наразі є позбавляти Росію переваг.

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Зараз найбільша російська стратегічна перевага над Україною – це перевага у небі. Зеленський зазначив, українці довели, що здатні вибивати окупанта зі своєї території і досягати необхідних перемог.

"Ми виграли для України Чорне море і довели, що завдяки сучасним системам ППО ми можемо знищувати будь-які російські ракети і дрони. Що при цьому ключове? Уміння позбавляти Росію тієї чи іншої переваги.

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Станом на тепер найбільша російська стратегічна перевага над Україною – це перевага у небі, це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватися на землі, а російській ненависті руйнувати життя», – сказав Зеленський.

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Росія щоденно скидає на Україну до сотні керованих авіабомб

«Неділя – 80 керованих авіаударів, понеділок – 95 керованих авіабомб. Це шалений, руйнівний тиск. Плюс ракети, плюс ударні дрони. Поки ми не позбавимо Росію такої можливості, можливості тероризувати Україну, у Путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир і буде незмінною його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все, що дає життю основу і захист. ППО – це відповідь», – сказав Президент.

Зеленський окремо подякував канцлеру ФРН Олафу Шольцу за ППО. Президент зазначив, що Німеччина вже є одним із глобальних лідерів з допомоги Україні у наданні протиповітряної оборони.

"Хочу подякувати усім вашим виробникам окремо за IRIS – це дійсно дуже сильно допомогло, а також інші інструменти, які є спасінням для України. Нам вдалося забезпечити частковий захист від ударів Росії з повітря.

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Маємо і можемо зробити більше. Потребуємо щонайменше семи систем Patriot, щоб закрити наші найбільші міські агломерації найближчим часом», – розповів лідер України.

Він відзначив, що коли запрацюють нові системи ППО, це буде знаком впевненості - впевненості, що мир наближається.

У цьому червні має бути затверджена переговорна рамка з ЄС

У червні має бути затверджена переговорна рамка з Європейським Союзом і розпочаті перемовини про вступ України до ЄС.

«Станом на зараз Україна виконала всі вимоги для фактичного відкриття переговорів про членство нашої держави у Європейському Союзі. Усі передумови реалізовані. Цей червень має стати тим часом коли буде затверджена переговорна рамка і розпочаті перемовини», – розповів Зеленський.

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Таке рішення, на думку Президента, стане виконанням обіцянок, які дає Європа.

«Європу не зламати ані тиском, ані штучними сумнівами чи будь-якими маніпуляціями», – наголосив Президент.