Україна отримає від Банку розвитку Ради Європи 100 млн євро для компенсації громадянам за знищені внаслідок збройної російської агресії домівки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Проєкт HOME – що треба знати

"11 червня на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024) міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали Угоду щодо надання Україні позики обсягом 100 млн євро в рамках проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло", – зазначається в повідомленні.

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Проєкт HOME діятиме на всій підконтрольній території України. Кошти спрямують на підтримку механізму прямої допомоги, завдяки якому учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене вжитло у вигляді сертифікатів на придбання нового житла.

"Повномасштабна війна Росії завдала житловому сектору України збитків на понад 50 млрд доларів США. Проєкт HOME допоможе постраждалим громадянам якнайшвидше повернутися до комфортного життя", – пояснив Марченко.

Програма "НОМЕ. Компенсація за знищене житло" впроваджується у межах послуги "єВідновлення", згідно із Законом України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених збройною агресією РФ проти України".

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Фото: пресслужба Міністерства фінансів

Громадяни можуть формувати запити й отримувати сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. Процесом перевірки заяв, а також відбору запитів займається Державна комісія з компенсації. Відслідкувати перебіг розгляду справи можна буде у мобільному застосунку Дія.

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"Я радий підписати першу кредитну угоду між БРРЄ та Україною. Це лише початок. Як провідний соціальний банк Європи, БРРЄ має намір підтримувати довгостроковий соціальний розвиток та соціальну цілісність України, а також її відновлення та реконструкцію. Розраховуємо продовжувати працювати над визначеними Урядом України пріоритетами, використовуючи нашу експертну підтримку, досвід та ресурси на благо українського народу", – наголосив Керівник БРРЄ Карло Монтічеллі.

Україна підписала меморандум зі Світовим банком для покращення ринку житла

Нагадаємо, що 7 червня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані та віцепрезидент Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсія Мора підписали меморандум про підтримку у покращенні ринку житла.

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Як зазначалося, Світовий банк надасть підтримку державному та приватному секторам у покращенні ринку житла в Україні. Також СБ спростить регулювання для початку нового будівництва та у покращенні захисту громадян, які купують нерухомість.

За словами Шмигаля, Україна співпрацюватиме зі Світовим банком над створенням стимулів для приватних банків надавати доступні кредити українським сім’ям, щоб дедалі більше родин змогли придбати житло.