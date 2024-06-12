Російські війська впродовж доби 547 разів обстріляли Запорізьку область.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

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Армія РФ обстріляла Запорізький регіон

"Впродовж доби окупанти 547 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 15 населених пунктів", – зазначив Федоров.

Для обстрілу РФ використала 206 БпЛА різних типів і здійснила 23 обстріли з РСЗВ та 311 із артилерії. Ворожі сили завдали 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Роботиному та П’ятихаткам.

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За даними Запорізької ОВА, надійшли 11 повідомлень про руйнування житла, проте мирні жителі не постраждали.

За даними ОВА, під обстрілами перебували Гуляйполе, Оріхове, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Новоданилівка, Чарівне, Мирне, Гуляйпільське, Новокарлівка, Малі Щербаки, П'ятихатки та Степногірськ.