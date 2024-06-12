У ніч проти 12 червня ППО України знищила 24 російські дрони типу "Шахед", 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 та 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал".
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ у Фейсбук.
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ЗСУ знищили 24 БпЛА та 5 ракет
"У ніч на 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА", – йдеться в повідомленні.
Росія застосувала 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – РФ); 1 балістичну ракету"Іскандер-М" (із території Криму); 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. – РФ) та 24 ударних безпілотники типу "Shahed-131/136" (райони пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ).
"До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – зазначили в Повітряних силах.
У Києві обвалився Повітрофлотський міст
ППО працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
Водночас у Київській ОВА повідомили, що через падіння уламків одна людина дістала поранення.
Станом на 7:00 внаслідок падіння уламків зафіксовані пошкодження низки обʼєктів у двох районах області.
В одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. До ліквідації пожежі залучили пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва та Укрзалізниці, тобто понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.
Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж. В іншому районі сталося займання складського приміщення.
Нічна атака РФ 7 червня – що відомо
Нагадаємо, що під час нічної атаки Росії 7 червня силам української ППО вдалося знищити 48 російських дронів Shahed і 5 ракет Х-101/Х-555.
Про це повідомляло Командування Повітряних сил ЗСУ в Телеграм.
Зазначалося, що ворог застосував 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні безпілотники.
У Київській області через нічну атаку сталася пожежа на промисловому об'єкті.