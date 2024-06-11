У Берліні у межах Конференції з відновлення України підписано нове фінансування від Європейського інвестиційного банку та Європейської комісії для мобілізації понад 1 мільярда євро для українського бізнесу та відновлення місцевої критичної інфраструктури.

Про це в коментарі Укрінформу сказала президентка Групи Європейського інвестиційного банку (фінансового підрозділу ЄС) Надя Кальвіньо.

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Мобілізація понад 1 млрд євро для України - подробиці

Європейський інвестиційний банк - один з основних інвестиційних партнерів уряду України. Два місяці тому Кальвіньо підписала з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем меморандум про пришвидшення розміщення фінансової підтримки та проєктів ЄІБ на місцях (в Україні).

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«І сьогодні наші наміри мають плоди: ми підписали важливі домовленості щодо підтримки малих та середніх підприємств в Україні, мобілізуючи понад 1 млрд євро в формі інвестицій», - поінформувала президентка Групи.

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Вона уточнила, що йдеться про підтримку ремонту та відбудови місцевої соціальної інфраструктури, такої як школи, дитячі садочки, лікарні, водопостачання, транспорт, домівки, а також про прихід в Україну флагманської консультативної програми ЄС JASPERS для запуску та прискорення проєктів на місцях.

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«Ми підтримуємо Україну зараз, і ми будемо підтримувати та супроводжувати державу до успішного вступу в Європейський Союз у майбутньому», - запевнила Кальвіньо.

В ЄІБ уточнили, що йдеться про дві нові програми гарантій ЄС для українських банків, що, як очікується, мобілізують понад 1 мільярд євро кредитів для підтримки малих і середніх підприємств (МСП) в Україні.

Підписані з Європейською Комісією та підтримані бюджетом ЄС, ці гарантії мають забезпечити ресурси для підтримки української економіки та створення робочих місць.

Угода про інші 100 мільйонів євро, також підписана сьогодні, допоможе відновити основні послуги в українських містах, такі як постачання чистої води, і відновити основну соціальну інфраструктуру, включаючи лікарні, соціальне житло, школи та дитячі садки.

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Сьогоднішні оголошення також включають розширення флагманської консультативної програми Європейського Союзу JASPERS на Україну.

Завдяки JASPERS (партнерству між Європейською комісією та ЄІБ) новий консультативний пакет ЄС на суму 20 млн євро буде запроваджено для підтримки уряду України в підготовці високоякісних інвестиційних проектів на місцях та зміцненні технічного потенціалу для ефективного використання коштів відновлення, як зазначено в рамках співпраці з України.

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Група ЄІБ також просуває інші ключові проєкти для України, включаючи впровадження європейської системи екстреного виклику та номеру екстреної допомоги 112, відновлення пошкоджених залізничних колій, модернізацію залізничних пунктів перетину кордону з державами-членами ЄС та модернізацію Київського метрополітену.

Ці проєкти, тісно пов’язані з пріоритетами України в Плані щодо України, будуть підписані найближчими тижнями за фінансової підтримки Фонду ЄС для України, ЄІБ та Механізму Європейського Союзу для України. Загальний кошторис оцінюється у 50 мільярдів євро.

У Берліні також було оголошено про план нової загальноєвропейської гарантії експортних кредитів на суму 300 мільйонів євро для підтримки малих і середніх компаній Європейського Союзу, які експортують в Україну.

Ним керуватимуть дочірня компанія Групи ЄІБ, що займається ризиковим капіталом, Європейський інвестиційний фонд та Європейська комісія в рамках своєї головної інвестиційної програми InvestEU.

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Групою ЄІБ також було підписано низку нових партнерських угод для зміцнення енергетичної безпеки України та її переходу до «зеленої» шляхом підтримки відновлюваних джерел енергії та зусиль з декарбонізації.

Наприклад, з Федеральним міністерством економіки та кліматичних справ Німеччини та Міністерством у справах громад, територій та України.

Також передбачається, що уряд Німеччини та ЄІБ нададуть грант у розмірі 20 мільйонів євро для Програми рішень для відновлюваної енергетики (RES).

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ЄІБ також приєднується до міжнародних альянсів урядових органів, неурядових організацій і партнерів з приватного сектора для сприяння сталому зростанню, гендерній рівності та розвитку навичок. Інше ключове партнерство виражає намір збільшити доступність фінансування в національній валюті для МСП та муніципалітетів.