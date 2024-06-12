У середу, 12 червня, Київ накрила аномальна злива.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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В Україні аномальна злива

"11-12 червня, у зв'язку з очiкуваними значними дощами, на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,7 м над поточними вiдмiтками, без негативних наслідків. У мiсцях проходження локальних iнтенсивних дощiв можливе формування значного мiсцевого стоку", – зазначили в Укргідрометцентрі.

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За даними метеорологів, злива триватиме упродовж усієї доби. Внаслідок опадів рух транспорту ускладнений.

12 червня в більшості областей грози, у північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, а в центральних, південних та східних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Фото: Укргідрометцентр

За даними Meteoprog, цього тижня, 10-16 червня, очікуються дощі у супроводі гроз, подекуди не виключені небезпечні погодні явища, такі як град та шквалисте посилення вітру.

За словами синоптика Ігоря Кибальчича, найбільшу кількість опадів слід очікувати в західних та північних областях. Місцями може випасти 1–2 місячні норми. Більш суха та спекотна погода прогнозується у південно-східній частині України.

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Також українські Телеграм-канали публікують відео з наслідками зливи в Києві.