Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук повертається на посаду речника Військово-морських сил Збройних сил України.

Про це Дмитро Плетенчук повідомив у Фейсбук.

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Плетенчук повертається на посаду речника ВМС

"Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони Півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено", – зазначив Плетенчук.

За його словами, це рішення спланували від початку.

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"Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки". Свій функціонал в якості "кризового менеджера" я виконав і повернувся до виконання обов'язків речника ВМС ЗС України", – наголосив Плетенчук.

Також він нагадав, що за 45 днів виконання обов'язків як начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Плетенчук брав участь у 177 ефірах, 15 брифінгах та 19 інтерв'ю.