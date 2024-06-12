Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук повертається на посаду речника Військово-морських сил Збройних сил України.
Про це Дмитро Плетенчук повідомив у Фейсбук.
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Плетенчук повертається на посаду речника ВМС
"Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони Півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено", – зазначив Плетенчук.
За його словами, це рішення спланували від початку.
"Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки". Свій функціонал в якості "кризового менеджера" я виконав і повернувся до виконання обов'язків речника ВМС ЗС України", – наголосив Плетенчук.
Також він нагадав, що за 45 днів виконання обов'язків як начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Плетенчук брав участь у 177 ефірах, 15 брифінгах та 19 інтерв'ю.
Дмитро Плетенчук як начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України
Нагадаємо, що 22 квітня начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня став капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. Про це він повідомляв Укрінформ.
Як зазначалося, понад 140 представників українських ЗМІ звернулися до вищого військового керівництва країни з вимогою замінити керівницю об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталію Гуменюк. Причиною стали постійні заборони висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності Гуменюк. Її звільнили з цієї посади 19 квітня.