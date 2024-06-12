Міністерка внутрішніх справ Кайса Оллонгрен приїхала до Києва, де відвідала українські виробництва й анонсувала надання 60 млн євро Україні.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін у Телеграм.

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60 млн євро від Нідерландів – що відомо

"Нідерланди оголосили про виділення €60 мільйонів на закупівлю безпілотників для України. З цієї суми €20 млн підуть на купівлю FPV-дронів в рамках міжнародної дронової коаліції, €22,5 млн – на нідерландські безпілотники, а ще €17,5 млн – на морські дрони українського виробництва", – зазначив Камишін.

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За його словами, восени сторони домовилися провести двосторонній форум оборонних індустрій.

"Нідерланди – вже третя країна, після Данії та Канади, що долучилася до нашої зброярської ініціативи, виділивши кошти на закупівлю озброєння для українських сил оборони всередині нашої країни", – наголосив Камишін.