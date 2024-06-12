Міністерка внутрішніх справ Кайса Оллонгрен приїхала до Києва, де відвідала українські виробництва й анонсувала надання 60 млн євро Україні.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін у Телеграм.
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60 млн євро від Нідерландів – що відомо
"Нідерланди оголосили про виділення €60 мільйонів на закупівлю безпілотників для України. З цієї суми €20 млн підуть на купівлю FPV-дронів в рамках міжнародної дронової коаліції, €22,5 млн – на нідерландські безпілотники, а ще €17,5 млн – на морські дрони українського виробництва", – зазначив Камишін.
За його словами, восени сторони домовилися провести двосторонній форум оборонних індустрій.
"Нідерланди – вже третя країна, після Данії та Канади, що долучилася до нашої зброярської ініціативи, виділивши кошти на закупівлю озброєння для українських сил оборони всередині нашої країни", – наголосив Камишін.
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Нідерланди інвестували 400 млн у шведський фонд допомоги Україні
Нагадаємо, що 7 червня уряд Нідерландів виділив 400 мільйонів євро у шведський фонд із виробництва бойових машин піхоти для України.
Про це писали в De telegraaf.
Виробництво автомобілів має здійснюватись "в основному" в Нідерландах.
Як зазначалося, уряд країни представив план дій щодо нарощування оборонної промисловості Нідерландів. Наприклад, створять фонд стартапів на оборонному ринку, до якого міністерства оборони та економіки вже внесли 25 мільйонів євро.
Також міноборони Нідерландів інвестує 54 мільйони євро у розширення власних потужностей з виробництва бойових безпілотників, щоб допомогти Україні.