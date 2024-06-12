У вівторок ультраправі та ліві націоналістичні депутати Бундестагу бойкотували виступ президента України Володимира Зеленського перед німецьким законодавчим органом. Раніше Зеленський попереджав, що проросійська риторика загрожує країнам ЄС, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP).

Зеленський звернувся до федерального парламенту Німеччини на початку свого дипломатичного турне, яке має на меті посилити підтримку боротьби його країни проти повномасштабного вторгнення, розпочатого в лютому 2024 року за наказом президента Росії Владіміра Путіна.

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Ілюстрацією того, що Київ стикається з усе більшими труднощами в отриманні підтримки, є те, що депутати від німецької ультраправої AfD та ультралівої BSW бойкотували виступ Зеленського в парламенті. Як крайні ліві, так і крайні праві партії набрали найбільше голосів на територіях, що колись входили до складу НДР до возз'єднання Німеччини, де Путін провів свої молоді роки як оперативник КДБ.

Обидві екстремістські партії здобули значний успіх на виборах до Європарламенту в неділю, причому AfD набрала більше голосів, ніж усі три партії в коаліції канцлера Олафа Шольца, тоді як новачок BSW – партія, яка виступала проти поставок зброї в Україну, отримала трохи більше шести відсотків, повідомляє AFP.

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Зеленський заявив, що ці екстремістські та прокремлівські партії становлять загрозу, яка виходить за межі України і загрожує демократії по всій Європі.

"Мені здається, що найважливіше те, що люди не обрали проросійську популістську риторику. Але радикальна проросійська риторика небезпечна для ваших країн", — попередив Зеленський на прес-конференції перед виступом у Бундестазі.

Керівники AfD заявили, що «відмовляються слухати спікера, одягненого в камуфляж».

«Україні зараз не потрібен президент війни, їй потрібен президент миру, який готовий до переговорів», — заявили Тіно Хрупалла і Аліса Вайдель, додавши, що саме через це депутати AfD вирішили залишити свої місця в Бундестазі у вівторок, повідомляє AFP.

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Хоча ультраправі партії все ще становлять меншість, зростання їхньої очевидної підтримки та перемога на виборах до Європарламенту викликали побоювання щодо майбутньої підтримки України з боку Заходу.

Генеральний секретар НАТО зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини

Очільник НАТО Єнс Столтенберг має зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у середу в Будапешті на тлі напруженості у відносинах між Угорщиною та оборонним альянсом через вторгнення Росії в Україну, повідомляє AFP.

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Орбан залишається найближчим союзником Москви в ЄС, незважаючи на її вторгнення в Україну. Угорський прем'єр все частіше висловлює побоювання щодо потенційної війни між Заходом і Росією, в якій він звинувачує Брюссель і НАТО. Угорщина як член Альянсу має потенційне право вето при наданні членства Україні.

Цей націоналістичний прем'єр-міністр нещодавно також припустив, що хотів би «переглянути» позицію Угорщини в Альянсі, щоб запобігти будь-якій участі в операціях «за межами території НАТО».

Столтенберг, який зараз подорожує країнами-членами НАТО, намагається розробити план, який буде оголошений на саміті у Вашингтоні наступного місяця, щоб НАТО відігравало більшу роль у координації поставок зброї та підготовці київських сил.

Угорщина виступила проти, стверджуючи, що це може втягнути Альянс у війну з Росією. Вона вже відмовилася постачати зброю Україні.

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Чиновники й дипломати НАТО кажуть, що Угорщині — одній з найбільш дружніх до Кремля країн НАТО — пропонується «відмова від участі», що означатиме, що Угорщина не буде зобов'язана будь-яким чином долучатися до голосувань.

Угорщина також, ймовірно, не підтримає зусилля Столтенберга, спрямованих на те, щоб змусити членів НАТО взяти на себе зобов'язання продовжувати надавати Україні підтримку на суму щонайменше 40 мільярдів євро (43 мільярди доларів) на рік доти, доки це буде потрібно.

Українські морські безпілотники проникли до безпечної гавані російського флоту в Азовському морі

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Більшість одиниць колись могутнього Чорноморського флоту Росії (ЧФ РФ), які все ще на плаву, нещодавно припинили свої операції в Чорному морі й перемістилися до закритого Азовського моря. Але тепер невпинна кампанія Києва з виявлення і потоплення російських військових кораблів уже досягла й цих закритих і колись безпечних вод.

Минулого тижня командування російських ВМС віддало наказ практично всім великим військовим кораблям, що дислокуються у Чорному морі, зібратися в Азовському морі для проведення «навчань».

Зазвичай ця акваторія є непростою для великих суден через близькі береги, малу глибину та мінливе морське дно.

Однак у водах північно-східної частини Азовського моря бойові кораблі ЧФ можуть максимально дистанціюватися від основної зброї, яку застосовує Київ для атак на російські військово-морські судна — морських дронів-камікадзе і високоточних протикорабельних ракет, особливо тих, що надходять в Україну з Великої Британії та Франції — Storm Shadow і SCALP EG.

Згідно з повідомленнями з відкритих джерел, для своїх навчань Кремль стягнув до п'яти десантних кораблів, дванадцять надводних бойових кораблів і суден супроводу. Українські партизанські групи повідомляють, що перші російські військові кораблі покинули нині мало задіяну головну базу ЧФ РФ у Севастополі 31 травня, і судна також вирушили з портів Феодосії, Чорноморська і Новоросійська до материкової частини Росії.

Російські державні ЗМІ задокументували спроби України атакувати кораблі ЧФ РФ, які працювали в Чорному морі напередодні навчань. Щонайменше одну атаку зірвали гелікоптери ВПС Росії, які перехопили й знищили безпілотник, що намагався пройти через протоку і прорватися в Азовське море. На відео — видовищний вибух боєголовки безпілотника, яку підірвав кулеметник гелікоптера КА-27.