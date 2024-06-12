СБУ затримала зрадницю, яка коригувала ворожі обстріли по Харкову.

Про це повідомили в СБУ.

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СБУ спіймала інформаторку РФ, яка коригувала ворожі обстріли

Нею виявилась 55-річна місцева мешканка, яка працювала охоронницею.

За даними контррозвідки СБУ, зрадниця намагалася встановити і передати агресору дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців міста. Крім того, вона збирала інформацію про наслідки повітряних атак РФ", – зазначили в Службі безпеки.

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Для отримання потрібної інформації зловмисниця об’їжджала територію Харкова та випитувала дані під виглядом побутових розмов зі знайомими.

Фігурантка надсилала розвіддані в російський Телеграм-канал, який адмініструється представниками спецслужб РФ.

Така інформація потрібна Росії для підготовки нових та коригування повторних ударів по Харкову з застосуванням ракетного озброєння та керованих авіабомб.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Як додали в СБУ, зловмисниця сама знайшла ворожий Телеграм-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України. Також зрадниця давала поради, як воювати проти нашої держави і закликала до захоплення Харкова.

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Яке покарання загрожує фігурантці

Зловмисниці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Їй загрожує довічне ув'язнення.

СБУ затримала інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, що 3 червня Служба безпеки України схопила інформатора РФ, який стежив за підрозділами ЗСУ, які обороняють Харків.

Як зазначалося, фігурантом вивявився колишній співробітник місцевого підрозділу нині розформованих внутрішніх військ.

За вказівками співробітника спецслужб РФ експосадовець встановлював місцезнаходження та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО Харкова.

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Фігуранта цікавили місця можливого базування спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО. Вдома він переносив отримані дані на позначки в картах Google та надсилав відеофайли для "звіту" росіянам.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Йому загрожує до 8 років ув'язнення.