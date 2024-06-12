У ніч на 12 червня Сили оборони України успішно знищили два радари зенітних ракетних комплексів С-300 та С-400, які армія РФ розташувала на Кримському півострові.

Українські бійці завдали групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбеку, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбеку та Севастополя.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ знищили два російські ЗРК С-300 та С-400 у тимчасово окупованому Криму

"Сьогодні вночі наші війська знову атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на українському півострові", - йдеться в повідомленні.

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У Генштабі додали, що знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється. Також підтверджено влучання в районах цілей.

Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.

Сили оборони України перетворили на попіл три ЗРК РФ у тимчасово окупованому Криму

У ніч проти 10 червня Україна успішно атакувала зенітний ракетний дивізіон С-400 росіян в районі Джанкоя, а також два ворожі зенітні ракетні дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії, що в тимчасово окупованому Криму.

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Жодну з випущених українцями ракет сили ППО Росії не спромоглися перехопити.

У вказаних районах, після ударів українських ракетників, було зафіксоване негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400.

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