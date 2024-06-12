У ніч на 12 червня Сили оборони України успішно знищили два радари зенітних ракетних комплексів С-300 та С-400, які армія РФ розташувала на Кримському півострові.

Українські бійці завдали групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбеку, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбеку та Севастополя.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ знищили два російські ЗРК С-300 та С-400 у тимчасово окупованому Криму

"Сьогодні вночі наші війська знову атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на українському півострові", - йдеться в повідомленні.

Advertisement

У Генштабі додали, що знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється. Також підтверджено влучання в районах цілей.

Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.