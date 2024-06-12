Норвезький уряд відправить Україні 240 млн євро для закупівлі засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє  Міноборони Норвегії у соцмережі Х (колишній Twitter).

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Уряд Норвегії надасть Україні 240 млн євро на посилення ППО

"Норвегія виділить €240 млн на протиповітряну оборону України. Сьогодні Німеччина оголосила, що поставить Україні ще 100 ракет ППО Patriot за ініціативою Данії, Нідерландів і Норвегії", – зазначається в повідомленні.

Як запевняють у норвезькому уряді, країна внесе в неї 125 млн євро.

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Україна та Норвегія підписали двосторонню угоду

Нагадаємо, що 31 травня Президент України Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це повідомляли в пресслужбі Офісу Президента.

Як зазначалося,  Норвегія передасть Україні щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (близько 1,2 млрд євро) військової допомоги. У довгострокову Програму Нансена з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки. Також Норвегія фіксує готовність передати винищувачі F-16 і зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях. Уряд країни продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.

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