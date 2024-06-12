Норвезький уряд відправить Україні 240 млн євро для закупівлі засобів протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Міноборони Норвегії у соцмережі Х (колишній Twitter).
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Уряд Норвегії надасть Україні 240 млн євро на посилення ППО
"Норвегія виділить €240 млн на протиповітряну оборону України. Сьогодні Німеччина оголосила, що поставить Україні ще 100 ракет ППО Patriot за ініціативою Данії, Нідерландів і Норвегії", – зазначається в повідомленні.
Як запевняють у норвезькому уряді, країна внесе в неї 125 млн євро.
Norway will contribute €240M to air defense measures for 🇺🇦Ukraine.— Forsvarsdepartement (@Forsvarsdep) June 11, 2024
Today, 🇩🇪Germany announced it would deliver another 100 Patriot air defence missiles to #Ukraine in an initiative with 🇩🇰Denmark, 🇳🇱Netherlands and 🇳🇴Norway. Norway will contribute €125M to this initative. pic.twitter.com/YvEmODzpOT
Україна та Норвегія підписали двосторонню угоду
Нагадаємо, що 31 травня Президент України Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
Про це повідомляли в пресслужбі Офісу Президента.
Як зазначалося, Норвегія передасть Україні щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (близько 1,2 млрд євро) військової допомоги. У довгострокову Програму Нансена з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки. Також Норвегія фіксує готовність передати винищувачі F-16 і зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях. Уряд країни продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.