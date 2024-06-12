Норвезький уряд відправить Україні 240 млн євро для закупівлі засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Міноборони Норвегії у соцмережі Х (колишній Twitter).

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Уряд Норвегії надасть Україні 240 млн євро на посилення ППО

"Норвегія виділить €240 млн на протиповітряну оборону України. Сьогодні Німеччина оголосила, що поставить Україні ще 100 ракет ППО Patriot за ініціативою Данії, Нідерландів і Норвегії", – зазначається в повідомленні.

Як запевняють у норвезькому уряді, країна внесе в неї 125 млн євро.