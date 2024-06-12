Російська влада створила на тимчасово окупованій Луганщині понад 70 літніх дитячих таборів, які не відповідають базовим умовам безпеки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Літні табори для "перевиховання" дітей із ТОТ – що відомо

"Понад 70 літніх таборів для дітей у екстреному режимі організували колаборанти на тимчасово окупованій Луганщині. Працюватимуть вони впродовж усього літа і планують "перевиховати" щонайменше п’ять тисяч школярів різного віку", – повідомили в ЦНС.

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У пріоритеті для російської влади відправлення в ці місця дітей загиблих учасників "СВО", але Кремль також планує відправити туди й дітей з окупованх територій

"Та батьки б’ють на сполох. Літні табори, які нашвидкуруч організували при закладах освіти, не відповідають елементарним заходам безпеки. Захаращені запасні виходи, антисанітарія, висока пожежна небезпека – це тільки частина проблем. Організація безпечного харчування під час літньої спеки взагалі відсутня", – зазначається в повідомленні.

Більше по темі Росія може стояти за пожежою на заводі оборонного концерну Diehl у Берліні Інформацію про наявність доказів причетності Росії до пожежі на заводі передали уряду Німеччини спецслужби дружніх країн. Наразі Берлін вивчає отримані розвіддані.

Як додали в ЦНС, Росія не повідомляє, хто понесе відповідальність у випадку пожежі, які зараз дуже поширені на ТОТ Луганщини.

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Також Центр національного спротиву раніше вже повідомляв про те, що на літні канікули понад 12 тисяч українських дітей із тимчасово окупованої Луганщини відправлять у регіони Росії на "перевиховання". З дітьми проводитимуть заняття герої "СВО".

Росіяни вивезли дітей з Бердянська до Чувашії

Нагадаємо, що станом на 3 червня Росія вивезла 43 дитини з тимчасово окупованого Бердянська (Запорізька область) на "оздоровлення" до Чувашії.

Про це повідомляла начальниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна у Телеграм.

Як зазначалося, ворог вивозить дітей під приводами "екскурсії" або "оздоровлення". На "відпочинок" планують відправити 300 дітей, з них 43 вже доставили у регіон. На думку Галіціної, вивезення дітей до РФ під прикриттям оздоровлення є не лише спробою заохотити їх до любові до "руського міру", а й тривожним сигналом про стан українських курортних зон.

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Міжнародний ордер на арешт російського президента Володимира Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової видані довічно. Як зазначалося раніше, ордери на арешт від МКС для Путіна та Львової-Бєлової, видані за підозру у воєнних злочинах - незаконних депортації та переміщенні населення, зокрема дітей, з окупованої території України щонайменше з 24 лютого 2022 року.