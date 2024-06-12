Німеччина зробить ще один внесок до Фонду підтримки енергетики України розміром 50 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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Німеччина надасть Україні 50 млн євро

"Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро. Отже, загальна сума внеску країни до фонду складе понад 275 млн євро. Це найбільший внесок спонсорів", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що з березня 2022 року Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою понад 1670 т, серед яких - трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.

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Зараз загальна сума заявлених та перерахованих внесків до Фонду підтримки енергетики становить понад 545 млн євро.

Ісландія зробила другий внесок до Фонду підтримки енергетики України

Ісландія перерахувала другий внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 667 тисяч євро.

Загальна сума внеску цієї країни до Фонду зросте до 2,72 млн євро.

«Ми дякуємо партнерам з Ісландії за допомогу українській енергетиці у ці складні часи. Фонд підтримки енергетики – це ефективний інструмент, який дозволяє закуповувати необхідне обладнання для ремонтів і відновлення об’єктів, пошкоджених російськими атаками», – зазначав міністр енергетики України Герман Галущенко.