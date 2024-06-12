Служба безпеки затримала колаборанта, який працював на Росію в період захоплення Сватівського району Луганщини.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ затримала колаборанта з Луганщини

"Зловмисником виявився колишній працівник мiсцевого фермерського господарства. Під час окупації населеного пункту він запропонував російським військовим свою допомогу у війні проти України. Маючи технічні навички, фігурант влаштувався на місцеву рембазу окупаційного угруповання", – зазначають в СБУ.

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Як повідомляється, він займався ремонтом реактивних систем залпового вогню "Смерч", що були підбиті українськими захисниками в ході бойових дій. Фігурант лагодив пошкоджені бронетранспортери та вантажні автомобілі, що перевозили боєприпаси РФ.

Також чоловік допомагав російським військам зводити на території громади бліндажі. За співпрацю з Кремлем колаборант сподівався увійти до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації. Отримати "посаду" йому не вдалося. Восени 2022 рокуЗСУ звільнили селище, а фігурант утік до Дніпра, де переховувався під виглядом переселенця.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Яке покарання загрожує фігуранту

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

СБУ викрила ще 18 колаборантів, які працюють в окупаційних органах влади на Луганщині

Нагадаємо, що 6 червня 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях повідомило, що вісімнадцять колаборантів, які у 2023 році стали членами "советов муниципальных образований" на окупованій території Луганщини, відповідатимуть перед українським судом.

Як зазначалося, більшість "обранців" представляє прокремлівські політсили – "Єдина Росія" та Ліберально-демократична партія Росії. Серед колаборантів – троє депутатів Білокуракинської, Марківської, Міловської селищних рад 8 скликання, які зрадили Україну та перейшли на бік ворога.

Усім зловмисникам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність). Обвинувальні акти щодо п’ятьох із них вже скеровано до суду.

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Їм загрожує до 10 років ув'язнення та конфіскація майна.