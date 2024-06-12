Служба безпеки затримала колаборанта, який працював на Росію в період захоплення Сватівського району Луганщини.

Про це повідомляє СБУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

СБУ затримала колаборанта з Луганщини

"Зловмисником виявився колишній працівник мiсцевого фермерського господарства. Під час окупації населеного пункту він запропонував російським військовим свою допомогу у війні проти України. Маючи технічні навички, фігурант влаштувався на місцеву рембазу окупаційного угруповання", – зазначають в СБУ.

Advertisement

Як повідомляється, він займався ремонтом реактивних систем залпового вогню "Смерч", що були підбиті українськими захисниками в ході бойових дій. Фігурант лагодив пошкоджені бронетранспортери та вантажні автомобілі, що перевозили боєприпаси РФ.

Також чоловік допомагав російським військам зводити на території громади бліндажі. За співпрацю з Кремлем колаборант сподівався увійти до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації. Отримати "посаду" йому не вдалося. Восени 2022 рокуЗСУ звільнили селище, а фігурант утік до Дніпра, де переховувався під виглядом переселенця.

СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК
Більше по темі

СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК

Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Яке покарання загрожує фігуранту

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Advertisement

Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

СБУ викрила ще 18 колаборантів, які працюють в окупаційних органах влади на Луганщині

Нагадаємо, що 6 червня 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях повідомило, що вісімнадцять колаборантів, які у 2023 році стали членами "советов муниципальных образований" на окупованій території Луганщини, відповідатимуть перед українським судом.

Як зазначалося, більшість "обранців" представляє прокремлівські політсили – "Єдина Росія" та Ліберально-демократична партія Росії. Серед колаборантів – троє депутатів Білокуракинської, Марківської, Міловської селищних рад 8 скликання, які зрадили Україну та перейшли на бік ворога.

Усім зловмисникам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність). Обвинувальні акти щодо п’ятьох із них вже скеровано до суду.

Advertisement

Їм загрожує до 10 років ув'язнення та конфіскація майна.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
СБУ оголосила підозру у підтримці війни російському актору з відомого серіалу Росія
СБУ оголосила підозру у підтримці війни російському актору з відомого серіалу
Київ Пост
3г тому
На 15 років ув'язнили агента РФ, який готував масовані удару по Харкову СБУ
На 15 років ув'язнили агента РФ, який готував масовані удару по Харкову
Київ Пост
6г тому
СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Мобілізація
СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК
Київ Пост
10г тому
Дрони вночі атакували чотири нафтобази в РФ – Генштаб Росія
Дрони вночі атакували чотири нафтобази в РФ – Генштаб
Тимур Дубовик
11г тому
Спонсорований контент
" Попередній Німеччина перерахує найбільший транш Фонду підтримки енергетики України
Далі » Армія РФ завдала удару по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі