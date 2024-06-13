Армія РФ впродовж доби 404 рази обстріляли Запорізьку область, повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Останні обстріли Запорізької області – що відомо
"Впродовж доби окупанти 404 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів", – повідомив Федоров.
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За його словами, РФ використала 155 безпілотників різних типів і здійснила 13 обстрілів із РСЗВ та 235 із артилерії. Під ворожим авіаударом опинилося Гуляйполе.
Запорізька ОВА отримала 4 повідомлення про руйнування житла, але обійшлося без жертв серед мирного населення.
Загалом під комбінованим обстрілом за добу опинилися Гуляйполе, Оріхове, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Нестерянка, Вербове та Запоріжжя.
РФ обстріляла Запорізьку область понад 500 разів за добу
За попередню добу Росія здійснила 547 обстрілів Запорізького регіону, про що також повідомляв Іван Федоров у Телеграм.
РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу
Зазначалося, що під обстрілами опинилися Гуляйполе, Оріхове, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Новоданилівка, Чарівне, Мирне, Гуляйпільське, Новокарлівка, Малі Щербаки, П'ятихатки та Степногірськ.
Внаслідок ворожого вогню зруйновані 11 житлових будівель, проте мирні жителі не постраждали.
Для удару країна-агресор використала понад 200 безпілотників.