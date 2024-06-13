Армія РФ впродовж доби 404 рази обстріляли Запорізьку область, повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Останні обстріли Запорізької області – що відомо

"Впродовж доби окупанти 404 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів", – повідомив Федоров.

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За його словами, РФ використала 155 безпілотників різних типів і здійснила 13 обстрілів із РСЗВ та 235 із артилерії. Під ворожим авіаударом опинилося Гуляйполе.

Запорізька ОВА отримала 4 повідомлення про руйнування житла, але обійшлося без жертв серед мирного населення.

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Загалом під комбінованим обстрілом за добу опинилися Гуляйполе, Оріхове, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Нестерянка, Вербове та Запоріжжя.