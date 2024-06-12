У Німеччині під час Конференції з відновлення України – Ukraine Recovery Conference – Україна підписала 110 міжнародних угод, контрактів та меморандумів і домовилася з партнерами про допомогу на загальну суму в понад 16 млрд євро, повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Які міжнародні угоди уклала Україна під час Ukraine Recovery Conference

«Завершуємо конференцію з угодами, меморандумами, контрактами за кожним із напрямків <…> За кількістю та масштабністю укладених бізнесових угод під час конференції ми бачимо, що наші партнери готові вкладати кошти в український бізнес, виходити на український ринок», - наголосила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Фото: Мінекономіки

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Загалом під час конференції було укладено 110 міжнародних угод та анонсовано допомоги на суму в понад 16 млрд євро.

Серед ухвалених рішень, зокрема, гарантійні та грантові угоди в рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility - на 1,4 млрд євро, пакет допомоги на підтримку енергетики від США – на 824 млн дол..

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А також програма перенавчання фахівців Skills Alliance на понад 600 млн євро й 14 угод між українськими та німецькими й міжнародними бізнес-партнерами на понад 560 млн євро тощо.

Крім того, під час конференції Міністерство економіки представило Інвестиційний гайд, до якого включили 95 інвестиційних проєктів, що потребують близько 27 млрд дол. фінансування.

Перша віцепрем’єр-міністерка подякувала міжнародним партнерам за системну допомогу та підтримку України.

Ukraine Recovery Conference - що відомо

Конференція з відновлення України – Ukraine Recovery Conference – стартувала в Берліні 11 чеврня за участі Президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца.

Відомо, що понад 2 тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів, громадянського суспільства з різних країн брали участь у дводенному заході.

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Це вже третя подібна конференція за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попередні пройшли в Лугано (Швейцарія) і Лондоні. Ukraine Recovery Conference 2025 планується провести в Італії.

Також Kyiv Post зібрав головні тези з заяв Президента України у перший день Конференції з відновлення України – Ukraine Recovery Conference. Зокрема, український лідер говорив про агресію Росії, вступ України до ЄС та перевагу РФ у небі.