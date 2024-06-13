Повідомлення про постраждалих серед цивільного населення не надходили.

Росіяни також влучили в об'єкти критичної інфраструктури, газогін, господарчу споруду, ангарне приміщення та сільгосптехніку.

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За його словами, під обстрілами опинилися Михайлівка, Дніпровське, Антонівка, Приозерне, Білозерка, Наддніпрянське, Берислав, Олександрівка, Качкарівка, Ольгівка, Червоний Яр, Миколаївка, Зміївка, Велетенське, Кізомис, Янтарне, Гаврилівка, Золота Балка та Херсон.

РФ ударила по 19 населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого пошкоджений приватний будинок, інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін .

Обстріл Росією Херсонщини за 11 червня

Нагадаємо, що за 11 червня від російських обстрілів постраждали 20 населених пунктів, повідомляв Прокудін.

Зазначалося, що внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівка та 22 приватні будинки. Окрім цього, ушкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури, торгівельний комплекс, адмінбудівля та автомобілі.

Також три людини були поранені.