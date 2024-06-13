Сили спеціальних операцій ЗСУ вперше з початку війни знищили цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ зв’язку Росії, повідомляють ССО.

ЗСУ знищили станцію Р-416ГМ

Як зазначається, оператори 3-го полку ССО ідентифікували й ліквідували ворожу цифрову станцію.

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Її розробили для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах. Уперше ворожі сили взяли цей комплекс на озброєння у 2018 році.

"У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів", – додали в ССО.

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Радіорелейна станція Р-416ГМ – що відомо

Радіорелейну станцію Р-416ГМ вперше продемонстрували на російській оборонній виставці у 2017 році.

Установка підвищує ефективності роботи радіорелейного зв'язку й дозволяє суттєво розширити видимість об'єктів та підвищити ефективність елементів командно-штабної роботи військових формувань.

Радіорелейна станція забезпечує організацію дуплексних радіорелейних стволів у діапазонах від 5,6 до 6,2 ГГц і від 7,9 до 8,4 ГГц на інтервалах до 40 км, в умовах середньопересіченої місцевості з перепадом висот до 50 м, при висоті підвісу антен до 30м.

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Розробником та виробником установки є Завод радіотехнічного обладнання в Санкт-Петербурзі.

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