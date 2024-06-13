Велика Британія надає пакет фінансової допомоги у розмірі 309 млн доларів для задоволення нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб в Україні, як повідомляється на сайті уряду країни. 

Велика Британія надсилає пакет допомоги

Як зазначається, про надання двосторонньої допомоги оголосить прем'єр-міністр країни Ріші Сунак на саміті G7 в Італії 13-15 червня.

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Пакет підтримки націлений на задоволення найбільш нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб України, а також для закладання основи для довгострокового економічного та соціального відновлення й реконструкції.  

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"Це фінансування демонструє незмінну міжнародну солідарність Великої Британії з Україною та нашу гнучкість у реагуванні на нагальні потреби, спричинені російською агресією. Наприклад, критична енергетична інфраструктура постраждала від інтенсивної російської ракетно-бомбардової кампанії протягом останніх кількох місяців", – наголосили в уряді країни.

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Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Допомога Україні від Великої Британії – що відомо

Країна виділила майже 12,7 мільярдів фунтів стерлінгів на військову, гуманітарну та економічну підтримку України й часто була першою, хто надав життєво важливу зброю, наприклад крилаті ракети Storm Shadow та ескадрони танків Challenger 2.   

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Також 4 червня Британія та Латвія оголосили про тендер для компаній на постачання FPV-дронів в Україну в межах Коаліції дронів. Він відкритий для виробників будь-якої країни, що входить до Контактної групи з питань оборони України. 

Тендер має знайти постачальників, які зможуть виробляти дрони у великій кількості й за доступною ціною, використовуючи можливості західної промисловості.

Лондон відправив найбільший в історії пакет допомоги Україні. У цей пакет вартістю 500 мільйонів фунтів стерлінгів увійшли 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет, 400 транспортних засобів, зокрема 160 бронеавтомобілів Husky.

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