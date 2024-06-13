Для ліквідації пожежі на промисловому підприємстві в Києві залучили вже 249 рятувальників, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги, повідомляє ДСНС Київщини.

Пожежа на підприємстві – що відомо

Під час учорашньої нічної атаки Росії на Україну ППО збила майже всі ворожі повітряні цілі (24 "Шахеди", 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 та 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал").

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Водночас, внаслідок падіння уламків зафіксували пошкодження низки обʼєктів у двох районах Київської області. 

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В одному з них сталася пожежа на промисловому обʼєкті.

До ліквідації пожежі залучили пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва та Укрзалізниці, тобто понад 105 осіб та 30 одиниць техніки. 

Станом на 07:00 13 червня пожежу ще не вдалося ліквідувати. ДСНС залучили 249 рятувальників, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги.

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Ракетний удару по Києву 31 травня 

Нагадаємо, що  в ніч на 31 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву за допомогою крилатої ракети "Іскандер-К" та чотирьох дронів типу "Шахед", як інформували Повітряні сили.

Уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці.

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Пожежею, спричиненою падінням уламків, пошкоджені приватне домоволодіння, СТО, автомийка, 6 легкових авто, складське приміщення. Площа пожежі складала приблизно 120 кв. м2.

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