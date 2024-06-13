Росія застосувала тактику навмисного голоду під час захоплення Маріуполя у 2022 році. Стратегія відмови в їжі в Маріуполі під час облоги може бути рівнозначна військовому злочину, пише The Guardian із посиланням на новий аналіз, поданий до Міжнародного кримінального суду. Росія та її лідери мали намір убити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів. За оцінками, 22 тисяч людей було вбито під час оточення і захоплення міста Маріуполь на початку повномасштабної війни РФ проти України. Цивільне населення залишилося без води, газу та електроенергії протягом декількох днів після облоги, оскільки температура опустилася нижче мінус 10 градусів. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

❗️During the 85-day siege of #Mariupol, Russia used tactics of deliberate starvation that amount to war crimes, and resulting in the deaths of around 22,000 civilians, The Guardian reported, citing new analysis submitted to the International Criminal Court in The Hague.



📷: AFP pic.twitter.com/JOIf9WYmnA — KyivPost (@KyivPost) June 13, 2024

Катріона Мердок, партнер Global Rights Compliance, пояснила, що метою дослідження «з’ясувати, чи існує ширший наратив», який полягає у навмисній відмові російським військовим та їхньому керівництву в їжі та інших необхідних для життя зручностях, пише The Guardian. «Винним є Володимир Путін, — сказала Мердок, — і ешелони російського військового керівництва», не назвавши конкретних командирів. Чотири етапи російської тактики в Маріуполі - що відомо Жінка розповідає, що російська тактика мала чотири етапи, починаючи з нападів на цивільну інфраструктуру, відключення електроенергії, опалення та водопостачання. Потім гуманітарна евакуація була відкинута і навіть атакована. Advertisement За її словами, на третьому етапі нападів зазнали об'єкти критичної інфраструктури, що залишилися, цивільні особи, які отримували допомогу та пункти водопостачання. На останньому, четвертому етапі свого наступу Росія здійснила стратегічні атаки з метою знищення або захоплення будь-яких об'єктів інфраструктури, що залишилися.

Винним є Володимир Путін і ешелони російського військового керівництва Катріона Мердок, партнер Global Rights Compliance