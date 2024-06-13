Росія застосувала тактику навмисного голоду під час захоплення Маріуполя у 2022 році. Стратегія відмови в їжі в Маріуполі під час облоги може бути рівнозначна військовому злочину, пише The Guardian із посиланням на новий аналіз, поданий до Міжнародного кримінального суду. Росія та її лідери мали намір убити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів.
За оцінками, 22 тисяч людей було вбито під час оточення і захоплення міста Маріуполь на початку повномасштабної війни РФ проти України. Цивільне населення залишилося без води, газу та електроенергії протягом декількох днів після облоги, оскільки температура опустилася нижче мінус 10 градусів.
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❗️During the 85-day siege of #Mariupol, Russia used tactics of deliberate starvation that amount to war crimes, and resulting in the deaths of around 22,000 civilians, The Guardian reported, citing new analysis submitted to the International Criminal Court in The Hague.— KyivPost (@KyivPost) June 13, 2024
📷: AFP pic.twitter.com/JOIf9WYmnA
Катріона Мердок, партнер Global Rights Compliance, пояснила, що метою дослідження «з’ясувати, чи існує ширший наратив», який полягає у навмисній відмові російським військовим та їхньому керівництву в їжі та інших необхідних для життя зручностях, пише The Guardian.
«Винним є Володимир Путін, — сказала Мердок, — і ешелони російського військового керівництва», не назвавши конкретних командирів.
Чотири етапи російської тактики в Маріуполі - що відомо
Жінка розповідає, що російська тактика мала чотири етапи, починаючи з нападів на цивільну інфраструктуру, відключення електроенергії, опалення та водопостачання. Потім гуманітарна евакуація була відкинута і навіть атакована.
За її словами, на третьому етапі нападів зазнали об'єкти критичної інфраструктури, що залишилися, цивільні особи, які отримували допомогу та пункти водопостачання.
На останньому, четвертому етапі свого наступу Росія здійснила стратегічні атаки з метою знищення або захоплення будь-яких об'єктів інфраструктури, що залишилися.
Цей поетапний наступ Кремля на місто демонструє, що Росія планувала захопити Маріуполь без жодного милосердя до його цивільного населення, яке, за оцінками, становило 450 тисяч осіб до початку повномасштабного вторгнення.
У досьє робиться висновок, що приблизно 90% закладів охорони здоров’я та будинків у місті було зруйновано або пошкоджено під час облоги, а пункти роздачі їжі та маршрути гуманітарної евакуації були розбомблені, йдеться в матеріалі The Guardian.
Повідомляється, що голод і відмова у зручностях, необхідних для цивільного життя, вважаються воєнними злочинами, але це залишається відносно новою галуззю міжнародного права, і до цього часу жоден злочинець не був притягнутий до кримінальної відповідальності.
Битва за Маріуполь
Битва за Маріуполь (також облога Маріуполя, оборона Маріуполя) почалася одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну і тривала з 24 лютого по 20 травня 2022 року. Оборона міста-героя тривала 86 днів, 82 з яких у повному оточенні.