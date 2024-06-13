Литовський уряд передасть ЗСУ 14 одиниць бронетехніки М113, що мають прибути до України цього тижня, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

Литва передасть Україні бронетранспортери

Як зазначається, передачу бронетранспортерів М113 ініціювало Міністерство національної оборони та армії Литви у відповідь на звернення українського уряду до союзників та з метою допомоги українській армії у протистоянні російській агресії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Передані броньовані машини призначені для посилення можливостей української армії з розмінування та є безоплатним внеском Литви в підтримку, мобілізовану Коаліцією з розмінування, яку Литва очолює спільно з Ісландією.

Advertisement

"Метою Української коаліції з розмінування є об’єднання та координація існуючої та майбутньої підтримки України країнами-донорами як у сфері бойового, так і гуманітарного розмінування", – нагадали в міноборони Литви.

Більше по темі Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

Також у литовському міноборони анонсували участь міністра національної оборони Кашчунаса в засіданні контактної групи прихильників рамштайнської України та засіданні Ради Україна-НАТО в Брюсселі з питань потреби військової підтримки України.

Advertisement

Допомога Україні від Литви – що відомо

Литва виділила близько 13 млн євро на проєкти, пов'язані з відновленням України та реабілітацією захисників.

Водночас, на реалізацію проєкту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай у Миколаєві" виділили 2,7 млн євро. Відновленн проводитиме Центральне агентство управління проєктами протягом 18 місяців. Також на фінансування програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні" витратять 10 млн євро.

Литва надала 5 млн євро на реконструкцію зруйнованих шкіл і дитсадків, обладнання бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту.

Кошти від Литви надішлють на банківський рахунок, відкритий Міністерством освіти і науки України в НБУ. Звідти гроші спрямовуються на відновлення пошкоджених або зруйнованих внаслідок бойових дій закладів освіти, а також на закупівлю засобів навчання та комп’ютерної техніки та інших модернізацій науково-інноваційної інфраструктури.

Advertisement

Уряд Литви відправив Україні боєприпаси, антидрони та безпілотники. Як зазначалося в повідомленні пресслужби військового відомства Литви, йшлося про набої 5,56×45 мм і генератори 100 кВт.