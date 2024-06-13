У четвер – перший день саміту лідерів країн "Великої сімки" – очікується укладання угоди про використання заморожених активів Росії на користь зраненої війною України. Про це повідомила агенція Франс Пресс (AFP).

Президент Володимир Зеленський також відвідає саміт G7, який проходитиме в південно-східній провінції Італії Пулія за участі Президента США Джо Байдена, а також лідерів Італії, Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади і Японії.

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За інформацією AFP, лідери G7 обговорюватимуть можливість надання Києву позики в розмірі 50 мільярдів доларів США, забезпечених майбутніми прибутками з тих 324 млрд доларів російського Центробанку, які були заморожені після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Раніше цього року ЄС погодив використання на користь України прибутків із заморожених російських грошей в обсязі 3 млрд євро (3,24 млрд дол.) на рік.

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Але ідея G7 полягає в тому, щоб цими коштами допомогти Україні швидше – а саме у формі великої одноразової позики, хоча досі залишаються відкритими ключові питання: хто видаватиме позику і хто візьме на себе ризики?

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Франція і Британія погодились на надання додаткової допомоги Києву шляхом конфіскації російських активів у банках ЄС.

Наприклад, у середу офіс президента Франції Емманюеля Макрона повідомив, що вже домовлено про виділення 50 млрд доларів на потреби України до кінця року, але зазначив, що ще необхідно вирішити й оформити технічні питання.

Британія, зі свого боку, заявила, що оголосить про новий пакет допомоги Києву на суму до 310 мільйонів доларів на саміті, і що лідери G7 "розглянуть усі законні способи використання заморожених російських активів для підтримки України".

США, як видається, також не проти такого використання російських грошей. Адміністрація Байдена планує анонсувати на саміті "нові кроки до використання" грошей Москви.

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван не уточнив, які саме, сказавши лише, що на саміті G7 будуть створені "рамки" механізму використання кремлівських грошей.

Генеральний секретар НАТО і прем'єр-міністр Угорщини домовилися, що та не блокуватиме надання допомоги Києву

У середу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовилися, що Будапешт "не блокуватиме" постачання зброї НАТО Україні.

Як повідомляє AFP, в обмін на це угорський лідер отримав гарантії, що його країна не буде зобов'язана як член НАТО займатися замість США поставками озброєння Україні й навчанням українських військових.

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Столтенберг сказав, що тепер міністри оборони країн НАТО зможуть погодити цю пропозицію на дводенній зустрічі, що має розпочатися в Брюсселі у четвер – перед липневим самітом НАТО у Вашингтоні.

Угорщина весь час виступала проти участі НАТО в постачанні зброї Україні – мовляв, це може втягнути Альянс у війну з Росією, і сама відмовилася робити це.

Угорщина погодилася не блокувати зусилля Столтенберга, який хоче, щоб країни-члени НАТО взяли на себе зобов'язання щорічно надавати Україні допомогу на суму 40 млрд євро (43 млрд доларів) стільки, скільки буде потрібно.

"Сьогодні Прем'єр-міністр і я домовилися, що Угорщина не блокуватиме угоду між іншими союзниками про фінансову підтримку України і провідну роль НАТО в координації цієї підтримки", – сказав Столтенберг, виступаючи на спільній з Орбаном пресконференції в Будапешті.

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Орбан, своєю чергою, сказав: "Сьогодні ми отримали гарантії, що в російсько-українській війні Угорщина не буде змушена брати участь у військових діях за межами своєї території. Угорщина не даватиме на цю війну ні своїх грошей, ні своїх людей, і її територія не буде використовуватись для участі в цій війні".

Американський розвідувальний безпілотник Global Hawk допомагає Україні, стежачи за російськими військами у Криму

Стратегічний розвідувальний безпілотник ВПС США Global Hawk, можливо, був задіяний в останній серії ракетних ударів України по цілях у Криму. Один із найпотужніших і найдорожчих американських літаків-розвідників вперше підлетів близько до окупованої Росією території саме тоді, коли українські сили уразили цілі на півострові.

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Kyiv Post ознайомився з даними відстежування маршруту польоту (у відкритих джерелах). Згідно цих даних, Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk (позивний FORTE12) з'явився в повітряному просторі на південний захід від головної військової бази РФ у Севастополі щонайменше за три години до того, як українські сили вдарили ракетами по російських військових цілях, і залишався в цьому районі протягом приблизно семи годин, після чого повернувся на свою базу Сіґонелла в Італії.

Global Hawk – високотехнологічна платформа для збору розвідувальної інформації, обладнана радарами, навігаційною електронікою та багатоспектральними датчиками – є найкращим розвідувальним дроном в арсеналі США. Цей безпілотний апарат вартістю понад 200 мільйонів доларів неодноразово літав над Чорним морем, але під час попередніх українських ударів не наближався до Криму.

Після першого вторгнення Росії в Україну й анексії Криму в 2014 році командування розвідки ВПС США відправляло Global Hawk на патрулювання над Чорним морем зазвичай двічі на тиждень, але він ніколи не підлітав до контрольованої Росією території ближче, ніж на 150 км.

Російські військові аналітики звинувачують Пентагон у тому, що він передає Києву розвідувальну інформацію і наводить його на цілі, і що його літаки періодично вимикають транспондери, щоб стежити за "російською" територією більш непомітно. Але речники ВПС США заявляють, що ці польоти не є провокативними і не порушують норми міжнародного права.