Червень видався спекотним і сповненим метушні, тож багатьом із нас хочеться зняти стрес і напругу та сходити кудись розвіятися. Пропонуємо вам декілька заходів, більшість яких мають благодійну мету, тож це хороший спосіб і провітрити голову, й задонатити на ЗСУ. Тримайте анонс подій 13-16 червня 2024 року, серед яких: маркет "Всі.Свої", фестиваль "Протасів Яр", день народження Squat 17b та Підпільний стендап на ВДНГ.
Фестиваль Soundtrack:Ukraine та ярмарок вінілових платівок
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Фестиваль Soundtrack: Ukraine, започаткований у 2024 році в Києві, розповідає про музику в різних жанрах кіно: ігровому, документальному та анімаційному. Основний фокус зосереджений на ролі музичного супроводу у розгортанні сюжету. Це історія про контекст, який не може існувати поза музикою, про людину, яка її написала, та про історію саундтреків в Україні протягом сторіччя німого та звукового кіно.
Soundtrack: Ukraine поєднає музику та сценічну й режисерську роботу, дозволяючи глядачам побачити, як саме музика змінює, рухає та доповнює кіносюжет. Головні складові фестивалю: кінопокази, цикл обговорень музики в кіно фахівцями, концерти та культурні події.
У внутрішньому літньому дворику кінотеатру "Жовтень" також пройде ярмарок вінілових платівок. Подія відбуватиметься в межах фестивалю Soundtrack:Ukraine, який обʼєднує команди кінотеатру Жовтень, Національної філармонії України, Довженко Центру та Музею кіно.
Ціна: як квиток у кіно, на ярмарку вхід вільний
Де: Кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26
Коли: 13-16 червня з 12:00
Концерти Afrodisiak, Wahm та ТІК у Куренях
В Куренях на Парковій дорозі знову буде гаряче цими вихідними, буде багато музики, шоу та історій кохання. Тож очікуйте 14 червня презентацію нового африканського b2b проєкту Afrodisiak. Нішеве некомерційне афро-хаус та афро-тек звучання від Greenjora (Нігерія) та Qtechnic (Південна Африка) стане найзнаковішою подією цього літа. Також музичний простір заповнять гість із сонячної Одеси Inksane та орієнтальна Anna Aloka.
Наступного дня у Куренях презентують французьких мультиінструменталістів Wahm. Вони виступатимуть з Aidentique, Fleming та Undersoul. Приємні мотиви та неймовірні емоції чекають на всіх гостей 15 червня.
А вже 16 червня на сцену вийде улюблений багатьма гурт ТІК, який зіграє свої кращі хіти всіх часів. Також звучатимуть електронні треки від Kroft та Avilee.
Ціна: від 300 грн
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 14-15 червня з 16:00, 16 червня з 19:00
Space Spice Boy, Dj Emergency Loop та Record Market у Хвильовому
Нью-вейв і синті-поп представлять публіці столичні музиканти Space Spice Boy та Dj Emergency Loop вже 15 червня у Хвильовому. Ви почуєте електронний гурт Space Spice Boy, що грає у стилі мінімал-вейв. Окрім того, під час виступу відбудеться аукціон на потреби одного з підрозділів ЗСУ.
Вечір закриватиме неймовірний Dj Emergency Loop із добіркою електро-нью-вейв школи початку 80-х - кінця 90-х років. Цей музичний жанр є своєрідною сумішшю панк-року та рок-н-ролу, просякнутою звучанням синтезатора, ударних та гітари.
14 червня запалюватиме Vera Logdanida, а 16 червня відбудеться Record Market.
Ціна: від 150 грн
Де: HVLV, вулиця Верхній Вал, 18
Коли: 14-16 червня з 19:00
Фестиваль "Протасів Яр" пам’яті Романа Ратушного
Фестиваль проходитиме на двох локаціях: у Протасовому Яру та в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. У програмі виступи гуртів Kurbasy та Nazva, дискусії, лекції nа поетичні читання. Детальна програма.
Фестиваль "Протасів Яр" пам’яті Романа Ратушного був заснований торік громадською організацією "Захистимо Протасів Яр" і громадою Протасового яру за сприяння Міжнародного фонду "Відродження". Цього року співорганізатором фестивалю стала ГО "Форум видавців".
Мета фестивалю – поширення ідеї громадського активізму, сили локальних громад, об’єднань небайдужих громадян, а також історії про те, як зусилля однієї людини або малої групи людей, їхнє відчуття відповідальності можуть змінити район, місто та всю Україну.
Ціна: вхід вільний
Де: Протасів Яр, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Коли: 15 червня з 15:00
Сезон лаванди у "Добропарку" біля Києва
Починається найкращий час для казкових сімейних фотосесій — сезон цвітіння лаванди у "Добропарку". Тут створили чотири локації з лавандою різних сортів і фотозонами, щоб вам було максимально комфортно. Найвищий лавандовий кущ сягає 60 сантиметрів, а найдовша засаджена смуга - 100 метрів. Загалом "Добропарк" - це цілих 6 гектарів рослин. Перша локація цього екомісця розквітла вже на початку червня. Кущі лаванди Hidcote Blue дуже пишні, тож відвідувачі найчастіше обирають цю зону для фотосесій.
Окрім цього, усі сорти лаванди, а також вироби з неї - саше, мило й свічки - можна придбати у парку. Докладнішу інформацію про графік роботи, територію та правила поводження у парку можна знайти тут.
Ціна: від 350 для дорослих, від 250 для дітей
Де: с. Мотижин
Коли: з 15 червня
День народження Squat 17b
Культовому простору для творчих подій, концертів, благодійних ярмарків та неформатних заходів, а також кращому бару центру столиці виповнюється 9 років. Тож не пропустіть святкування дня народження Squat 17b, адже цими вихідними на вас чекають неймовірні події та виступи чудових гуртів на сцені закладу. Всі ці люди є великими друзями простору Squat 17b, тож подарують відвідувачам своє мистецтво й розділять це чудове свято з ними, наповнюючи простір яскравими звуками й барвами.
Субота, 15 червня
13:00-16:00 — портрет за донат від Yurii Stefanyak
16:00-19:00 — портрет за донат від Daria Mangubi
18:00-19:30 — концерт Oркестру 59
20:00-21:30 — dj-set Мангустини
Неділя, 16 червня
13:00-16:00 — фото за донат від Nastya Telikova
16:00-19:00 — фото за донат від Oli Zitch
18:00-19:30 — концерт Пиріг і Батіг
20:00-21:30 — dj-set CDimas від Dima Sazonov
Вхід, за традицією, вільний, але з можливістю задонатити прийнятну для вас суму на один зі зборів. Squat 17b має амбітну ціль зібрати кругленьку суму, тож донати будуть прийматися одразу на вході до закладу.
Ціна: вільний донат на вході
Де: Squat 17b (Терещенківска 17б)
Коли: 15-16 червня, 13:00-21:30
Благодійний ярмарок у Broen
Благодійний ярмарок від Broen в арці біля Пейзажної Алеї у Києві, на якому будуть продавати різноманітний цікавий стаф: свічки, рослини, косметику, домашній декор, шкарпетки, багато різних прикрас, окуляри, товари для домашніх улюбленців, одяг. Також у відвідувачів буде можливість зробити фото, буде стіл з “хріновими” порадами за донат від сікрет друга-волонтера та стенд від Броена.
На ярмарку збиратимуть гроші на РЕБ для "Азову".
Ціна: вхід вільний
Де: Broen, вул. Велика Житомирська, 20
Коли: 15 червня з 14:00
Проєкт "Креативні вправи з елементами казкотерапії"
Книгарня-кав’ярня "Закапелок" запрошує всіх охочих пірнути у казкотворчість, щоб згадати улюблені історії з дитинства. Адже з давніх-давен взаємодія з казкою додає теплих емоцій та віри у власні сили. Організатори обіцяють навести безлад у звичних сюжетах, помріяти та відпочити від буденності. За бажанням візьміть улюблений блокнот і ручку, щоб вам було зручно творити свої історії.
Зустріч проведе Анастасія Куликова, письменниця, авторка казкових історій для дітей і дорослих, учасниця волонтерської ініціативи “Культ_о_Во”.
Вхід на зустріч відкриває так званий "вільний квиток", тобто донат від 200 грн (за бажання можна дати й більше) на антену AVENGER для НГУ. Охочих відвідати подію організатори просять заздалегідь зареєструватися за посиланням.
Ціна: донат від 200 грн
Де: книгарня Zakapelok (Верхній Вал, 62)
Коли: 15 червня, 13:00
Літній маркет "Всі.Свої"
Простір українських брендів, де можна знайти товари на будь-який смак. Порадуй себе українським мерчем від найкращих виробників! Тут можна знайти речі на будь-який смак, фасон та гаманець. Цими вихідними на маркеті знову зберуться понад 150 українських виробників, які представлять:
- Сукні різних фасонів та кольорів.
- Лляні, муслінові та трикотажні костюми.
- Футболки, топи, сорочки та блузи.
- Різноманітні моделі взуття на літо.
- Стильні аксесуари.
Ціна: Вхід вільний
Де: вул. Десятинна, 12
Коли: 15-16 червня, 10:00-20:00
Підпільний стендап на ВДНГ
Вечір сміливого гумору від "Підпільного Стендапу" - це прекрасна можливість добряче посміятись та підтримати наших Героїв і Героїнь на фронті. Адже 20% прибутку від цього заходу піде на ЗСУ. Тож не зволікайте й добре проводьте час у чудовій компанії!
Заряджати літнім настроєм і позитивом у наших зелених обіймах будуть:
- Свят Загайкевич. Засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із Королів Крінжу.
- Настя Зухвала. Феміністка. Авторка фрази про східних сусідів, яку готовий волати кожен українець.
- Джейхун Сафаров. Дуже продуктивний український комік азербайджанського походження.
- Антон Сенін. Випускник стендап школи І — ІІІ ступенів. У виступах практикує використання панчлайнів, полюбляє паузи. Більше особистої інформації на ютуб-каналі "бла бла подкаст".
- Юра Коломієць. Комфортний комік із великим досвідом, амбасадор гедонізму та продюсер ваших улюблених ютуб-шоу.
Ціна: від 400 грн
Де: Поляна ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1
Коли: 16 червня 18:30