Червень видався спекотним і сповненим метушні, тож багатьом із нас хочеться зняти стрес і напругу та сходити кудись розвіятися. Пропонуємо вам декілька заходів, більшість яких мають благодійну мету, тож це хороший спосіб і провітрити голову, й задонатити на ЗСУ. Тримайте анонс подій 13-16 червня 2024 року, серед яких: маркет "Всі.Свої", фестиваль "Протасів Яр", день народження Squat 17b та Підпільний стендап на ВДНГ.

Фестиваль Soundtrack:Ukraine та ярмарок вінілових платівок

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Фестиваль Soundtrack: Ukraine, започаткований у 2024 році в Києві, розповідає про музику в різних жанрах кіно: ігровому, документальному та анімаційному. Основний фокус зосереджений на ролі музичного супроводу у розгортанні сюжету. Це історія про контекст, який не може існувати поза музикою, про людину, яка її написала, та про історію саундтреків в Україні протягом сторіччя німого та звукового кіно.

Soundtrack: Ukraine поєднає музику та сценічну й режисерську роботу, дозволяючи глядачам побачити, як саме музика змінює, рухає та доповнює кіносюжет. Головні складові фестивалю: кінопокази, цикл обговорень музики в кіно фахівцями, концерти та культурні події.

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У внутрішньому літньому дворику кінотеатру "Жовтень" також пройде ярмарок вінілових платівок. Подія відбуватиметься в межах фестивалю Soundtrack:Ukraine, який обʼєднує команди кінотеатру Жовтень, Національної філармонії України, Довженко Центру та Музею кіно.

Ціна: як квиток у кіно, на ярмарку вхід вільний

Де: Кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 13-16 червня з 12:00

Концерти Afrodisiak, Wahm та ТІК у Куренях

В Куренях на Парковій дорозі знову буде гаряче цими вихідними, буде багато музики, шоу та історій кохання. Тож очікуйте 14 червня презентацію нового африканського b2b проєкту Afrodisiak. Нішеве некомерційне афро-хаус та афро-тек звучання від Greenjora (Нігерія) та Qtechnic (Південна Африка) стане найзнаковішою подією цього літа. Також музичний простір заповнять гість із сонячної Одеси Inksane та орієнтальна Anna Aloka.

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Наступного дня у Куренях презентують французьких мультиінструменталістів Wahm. Вони виступатимуть з Aidentique, Fleming та Undersoul. Приємні мотиви та неймовірні емоції чекають на всіх гостей 15 червня.

А вже 16 червня на сцену вийде улюблений багатьма гурт ТІК, який зіграє свої кращі хіти всіх часів. Також звучатимуть електронні треки від Kroft та Avilee.

Ціна: від 300 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 14-15 червня з 16:00, 16 червня з 19:00

Space Spice Boy, Dj Emergency Loop та Record Market у Хвильовому

Нью-вейв і синті-поп представлять публіці столичні музиканти Space Spice Boy та Dj Emergency Loop вже 15 червня у Хвильовому. Ви почуєте електронний гурт Space Spice Boy, що грає у стилі мінімал-вейв. Окрім того, під час виступу відбудеться аукціон на потреби одного з підрозділів ЗСУ.

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Вечір закриватиме неймовірний Dj Emergency Loop із добіркою електро-нью-вейв школи початку 80-х - кінця 90-х років. Цей музичний жанр є своєрідною сумішшю панк-року та рок-н-ролу, просякнутою звучанням синтезатора, ударних та гітари.

14 червня запалюватиме Vera Logdanida, а 16 червня відбудеться Record Market.

Ціна: від 150 грн

Де: HVLV, вулиця Верхній Вал, 18

Коли: 14-16 червня з 19:00

Фестиваль "Протасів Яр" пам’яті Романа Ратушного

Фестиваль проходитиме на двох локаціях: у Протасовому Яру та в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. У програмі виступи гуртів Kurbasy та Nazva, дискусії, лекції nа поетичні читання. Детальна програма.

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Фестиваль "Протасів Яр" пам’яті Романа Ратушного був заснований торік громадською організацією "Захистимо Протасів Яр" і громадою Протасового яру за сприяння Міжнародного фонду "Відродження". Цього року співорганізатором фестивалю стала ГО "Форум видавців".

Мета фестивалю – поширення ідеї громадського активізму, сили локальних громад, об’єднань небайдужих громадян, а також історії про те, як зусилля однієї людини або малої групи людей, їхнє відчуття відповідальності можуть змінити район, місто та всю Україну.

Ціна: вхід вільний

Де: Протасів Яр, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

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Коли: 15 червня з 15:00

Сезон лаванди у "Добропарку" біля Києва

Починається найкращий час для казкових сімейних фотосесій — сезон цвітіння лаванди у "Добропарку". Тут створили чотири локації з лавандою різних сортів і фотозонами, щоб вам було максимально комфортно. Найвищий лавандовий кущ сягає 60 сантиметрів, а найдовша засаджена смуга - 100 метрів. Загалом "Добропарк" - це цілих 6 гектарів рослин. Перша локація цього екомісця розквітла вже на початку червня. Кущі лаванди Hidcote Blue дуже пишні, тож відвідувачі найчастіше обирають цю зону для фотосесій.

Окрім цього, усі сорти лаванди, а також вироби з неї - саше, мило й свічки - можна придбати у парку. Докладнішу інформацію про графік роботи, територію та правила поводження у парку можна знайти тут.

Ціна: від 350 для дорослих, від 250 для дітей

Де: с. Мотижин

Коли: з 15 червня

День народження Squat 17b

Культовому простору для творчих подій, концертів, благодійних ярмарків та неформатних заходів, а також кращому бару центру столиці виповнюється 9 років. Тож не пропустіть святкування дня народження Squat 17b, адже цими вихідними на вас чекають неймовірні події та виступи чудових гуртів на сцені закладу. Всі ці люди є великими друзями простору Squat 17b, тож подарують відвідувачам своє мистецтво й розділять це чудове свято з ними, наповнюючи простір яскравими звуками й барвами.

Субота, 15 червня

13:00-16:00 — портрет за донат від Yurii Stefanyak

16:00-19:00 — портрет за донат від Daria Mangubi

18:00-19:30 — концерт Oркестру 59

20:00-21:30 — dj-set Мангустини

Неділя, 16 червня

13:00-16:00 — фото за донат від Nastya Telikova

16:00-19:00 — фото за донат від Oli Zitch

18:00-19:30 — концерт Пиріг і Батіг

20:00-21:30 — dj-set CDimas від Dima Sazonov

Вхід, за традицією, вільний, але з можливістю задонатити прийнятну для вас суму на один зі зборів. Squat 17b має амбітну ціль зібрати кругленьку суму, тож донати будуть прийматися одразу на вході до закладу.

Ціна: вільний донат на вході

Де: Squat 17b (Терещенківска 17б)

Коли: 15-16 червня, 13:00-21:30

Благодійний ярмарок у Broen

Благодійний ярмарок від Broen в арці біля Пейзажної Алеї у Києві, на якому будуть продавати різноманітний цікавий стаф: свічки, рослини, косметику, домашній декор, шкарпетки, багато різних прикрас, окуляри, товари для домашніх улюбленців, одяг. Також у відвідувачів буде можливість зробити фото, буде стіл з “хріновими” порадами за донат від сікрет друга-волонтера та стенд від Броена.

На ярмарку збиратимуть гроші на РЕБ для "Азову".

Ціна: вхід вільний

Де: Broen, вул. Велика Житомирська, 20

Коли: 15 червня з 14:00

Проєкт "Креативні вправи з елементами казкотерапії"

Книгарня-кав’ярня "Закапелок" запрошує всіх охочих пірнути у казкотворчість, щоб згадати улюблені історії з дитинства. Адже з давніх-давен взаємодія з казкою додає теплих емоцій та віри у власні сили. Організатори обіцяють навести безлад у звичних сюжетах, помріяти та відпочити від буденності. За бажанням візьміть улюблений блокнот і ручку, щоб вам було зручно творити свої історії.

Зустріч проведе Анастасія Куликова, письменниця, авторка казкових історій для дітей і дорослих, учасниця волонтерської ініціативи “Культ_о_Во”.

Вхід на зустріч відкриває так званий "вільний квиток", тобто донат від 200 грн (за бажання можна дати й більше) на антену AVENGER для НГУ. Охочих відвідати подію організатори просять заздалегідь зареєструватися за посиланням.

Ціна: донат від 200 грн

Де: книгарня Zakapelok (Верхній Вал, 62)

Коли: 15 червня, 13:00

Літній маркет "Всі.Свої"

Простір українських брендів, де можна знайти товари на будь-який смак. Порадуй себе українським мерчем від найкращих виробників! Тут можна знайти речі на будь-який смак, фасон та гаманець. Цими вихідними на маркеті знову зберуться понад 150 українських виробників, які представлять:

Сукні різних фасонів та кольорів.

Лляні, муслінові та трикотажні костюми.

Футболки, топи, сорочки та блузи.

Різноманітні моделі взуття на літо.

Стильні аксесуари.

Ціна: Вхід вільний

Де: вул. Десятинна, 12

Коли: 15-16 червня, 10:00-20:00

Підпільний стендап на ВДНГ

Вечір сміливого гумору від "Підпільного Стендапу" - це прекрасна можливість добряче посміятись та підтримати наших Героїв і Героїнь на фронті. Адже 20% прибутку від цього заходу піде на ЗСУ. Тож не зволікайте й добре проводьте час у чудовій компанії!

Заряджати літнім настроєм і позитивом у наших зелених обіймах будуть:

Свят Загайкевич. Засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із Королів Крінжу.

Настя Зухвала. Феміністка. Авторка фрази про східних сусідів, яку готовий волати кожен українець.

Джейхун Сафаров. Дуже продуктивний український комік азербайджанського походження.

Антон Сенін. Випускник стендап школи І — ІІІ ступенів. У виступах практикує використання панчлайнів, полюбляє паузи. Більше особистої інформації на ютуб-каналі "бла бла подкаст".

Юра Коломієць. Комфортний комік із великим досвідом, амбасадор гедонізму та продюсер ваших улюблених ютуб-шоу.

Ціна: від 400 грн

Де: Поляна ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 16 червня 18:30