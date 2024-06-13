Моряки Військово-морських сил ЗС України врятували цивільного, якого віднесло у відкрите море.

Цивільного віднесло у відкрите море – що відомо

Екіпаж одного з катерів ВМС отримав вказівку щодо пошуку цивільної особи, яку хвилями віднесло у відкрите море.

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"В результаті пошуку військові моряки виявили горе-плавця та відпрацювали заходи з порятунку людини, що опинилася за бортом", – додали у Військово-морських силах.

У ВМС також нагадали, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки, наприклад, плавання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.