Моряки Військово-морських сил ЗС України врятували цивільного, якого віднесло у відкрите море.
Цивільного віднесло у відкрите море – що відомо
Екіпаж одного з катерів ВМС отримав вказівку щодо пошуку цивільної особи, яку хвилями віднесло у відкрите море.
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"В результаті пошуку військові моряки виявили горе-плавця та відпрацювали заходи з порятунку людини, що опинилася за бортом", – додали у Військово-морських силах.
У ВМС також нагадали, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки, наприклад, плавання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.
Плетенчук повернувся на посаду речника ВМС України
Нагадаємо, що ексначальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук повернувся на посаду речника Військово-морських сил Збройних сил України.
Це рішення, яке за його словами заплановане ще з початку, пов'язане з закінченням його відрядження до Сил оборони Півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника.
За 45 днів виконання обов'язків як начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України посадовець взяв участь у 177 ефірах, 15 брифінгах та 19 інтерв'ю.
Сьогодні він опублікував пост у Фейсбук, де коротко повідомив про знищення 5 човнів Росії на півдні.