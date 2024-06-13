Щонайменше 350 тисяч російських військовослужбовців було вбито чи поранено, понад 2600 бойових машин РФ було пошкоджено з початку повномасштабної війни в Україні, заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 23-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України, передає Укрінформ.

Скільки російських військових загинуло за час війни в Україні

"З початку повномасштабного путінського вторгнення в лютому 2022 року щонайменше 350 тис. російських військовослужбовців були вбиті або поранені" — сказав Остін.

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За даними міністра оборони США, лише з вересня 2023 року у нових спробах атакувати армія РФ втратила на фронтах 2600 бойових машин.

"Просуваючись на захід від Авдіївки, російські окупанти втратили там понад 160 бойових машин лише у травні", - сказав він.

Українська армія знищує кораблі РФ - що відомо

Очільник Пентагону додав, що українські сили потопили, знищили або пошкодили 24 російських судна в Чорному морі.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

За словами Остіна, це – "ще одне нагадування про ціну, яку Росія платить за імперські амбіції Путіна, і це ще одне нагадування про рішучість України".

"Український народ залишається стійким і нескореним, а українські Збройні сили продовжують вражати світ своєю майстерністю і стійкістю. Українські війська відбивають новий наступ Росії в Харківській області і міцно тримають оборону на лінії фронту на сході і півдні України", - заявив американський міністр.

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23-ій "Рамштайн" у Брюсселі - що варто знати

Сьогодні у Брюсселі відбувається 23-я зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". У центрі обговорення - можливості посилення протиповітряної оборони України, зокрема системами Patriot та іншими.

Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що на засіданні розглянуть результати роботи "коаліції дронів" на підтримку української протиповітряної оборони та шукатимуть нові рішення для довгострокової підтримки безпеки України.

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"Ця контактна група також підтримує роботу України над зміцненням і модернізацією її Збройних сил на довгострокову перспективу", - заявив Остін.

Відповідно до оприлюдненої програми заходів, 13 червня також відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Контактна група з питань оборони України об’єднує близько 50 країн з метою координації зусиль на підтримку України в умовах її протистояння російській агресії в Європі.