Українка перейшла зруйнований Антонівський міст, аби вийти з окупованих Олешок Херсонської області. Жінку помітив оператор українського дрона, якому вона показала свій паспорт. Дрон провів її до позицій ЗСУ на лівому березі, після чого військові на човні переправили жінку на підконтрольну Україні територію, йдеться в публікації видання Мост.
За словами молодшого сержанта Сил оборони Херсона з позивним “Макс”, жінка пройшла весь шлях, ніхто не виходив її затримувати, бо це було небезпечно.
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“Коли вона почула, що її супроводжує дрон, вона дістала свій паспорт громадянки України і показала на камеру, що вона українка і хоче додому”, - каже військовий.
Видання Мост пише, що жінка 73-го року народження на початку війни виїхала до Росії. Декілька разів переїжджала, та все ж вирішила повернутися на Батьківщину.
З російського міста Бєлгород жінка дісталася Джанкоя, що на півночі Криму, потім вирушила до Скадовська та Раденська Херсонської області, які наразі під окупацією російських військ.
З Раденська до Олешок її підвезли російські військові. Переночувавши в Олешках, вона пішки дійшла до Антонівського мосту, який російські війська підірвали в листопаді 2022 року, тікаючи з Херсона. Вибух був такої потужності, що два прольоти мосту впали у воду. Міст сполучає підконтрольний Україні Херсон із лівобережжям, яке контролюють росіяни.
Командир операції розповів, що жінка не знала про те, що Антонівський міст зруйнований, тому вона так впевнено йшла до нього.
Операція з евакуації жінки тривала близько шести годин і була небезпечною як для неї самої, так і для бійців Сил оборони, адже у будь-який момент ворог міг завдати удару.
"Це унікальний випадок. Унікальний тим, що люди, не дивлячись на всі ризики і страх, долають такий шлях, щоб повернутися додому”, – розповів військовий виданню Мост.