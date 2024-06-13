Українка перейшла зруйнований Антонівський міст, аби вийти з окупованих Олешок Херсонської області. Жінку помітив оператор українського дрона, якому вона показала свій паспорт. Дрон провів її до позицій ЗСУ на лівому березі, після чого військові на човні переправили жінку на підконтрольну Україні територію, йдеться в публікації видання Мост.

За словами молодшого сержанта Сил оборони Херсона з позивним “Макс”, жінка пройшла весь шлях, ніхто не виходив її затримувати, бо це було небезпечно.

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“Коли вона почула, що її супроводжує дрон, вона дістала свій паспорт громадянки України і показала на камеру, що вона українка і хоче додому”, - каже військовий.

Видання Мост пише, що жінка 73-го року народження на початку війни виїхала до Росії. Декілька разів переїжджала, та все ж вирішила повернутися на Батьківщину.