Служба безпеки України викрила колаборантку з Куп'янська Харківської області, яка після звільнення міста від російських окупантів влаштувалася шкільною вчителькою в Києві.

До окупації жінка була посадовицею в Куп’янській міській раді, повідомляє пресцентр СБУ.

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Шкільна вчителька у Києві виявилась колаборанткою - що відомо

Жінка співпрацювала з росіянами під час окупації Куп’янська, а після звільнення міста переїхала до Києва, де переховувалася під виглядом переселенки та шкільної вчительки.

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До початку повномасштабного вторгнення Росії колаборантка очолювала Центр професійного розвитку педагогічних працівників Куп’янської міської ради.

Вона перейшла на бік РФ, а з липня 2022 року продовжила керувати захопленою на той час установою, де займалася розробкою кремлівських методичок для вчителів місцевих шкіл.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

У брошурах фігурантка вимагала від педагогів повністю перейти на російські стандарти освіти. Зокрема, вона детально описувала методику викладання учням сфальсифікованої історії становлення України.

Також колаборантка вчила, як виправдовувати збройну агресію РФ і пояснювати воєнні злочини росіян.

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Фото: СБУ

Для впровадження нововведень фігурантка у складі делегації зустрічалася з так званим "першим заступником міністра освіти ЛНР". Цю подію широко висвітлювали прокремлівські ЗМІ та соціальні мережі.

Під час звільнення Куп’янська колаборантка переїхала до Києва, де оформила статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Згодом вона влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району столиці.

Яке покарання загрожує колаборантці, яка працювала шкільною вчителькою

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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Перевіряється можлива причетність жінки до поширення ворожої пропаганди серед школярів у Києві.

Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Харкові затримали зрадницю, яка наводила удари росіян по місту

СБУ викрила 55-річну місцеву мешканку, яка намагалася встановити і передати Росії дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців міста.

Крім того, вона збирала інформацію про наслідки повітряних атак РФ. Для отримання потрібної інформації зловмисниця об’їжджала територію Харкова та випитувала дані під виглядом побутових розмов зі знайомими.

Їй загрожує довічне ув'язнення.