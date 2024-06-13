Україна очікує важливих рішень від Саміту G7, зокрема також підписання двосторонніх угод про безпеку зі США та Японією, заявив Президент України Володимир Зеленський.
Безпекові угоди України з США та Японією
Президент України чекає на рішення щодо розвитку коаліції винищувачів, пришвидшення навчання пілотів та прискореного постачання літаків.
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За словами Зеленського, Україну також цікавлять питання зміцнення української ППО на основі західних комплексів та збільшення спроможностей далекобійних ударів.
"Під час зустрічей із Президентом США Джозефом Байденом і Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди", – додав Зеленський.
Він також візьме участь у запланованій зустрічі з іноземними посадовцями, такими як Голова Ради міністрів Італії Джорджія Мелоні, прем’єр-міністри Канади та Великої Британії Джастін Трюдо та Ріші Сунак, Президент Європейської ради Шарль Мішель та директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.
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Підписання безпекової угоди під час саміту G7 – що відомо
Нагадаємо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 12 червня повідомив про ймовірне підписання безпекової угоди між Україною та США. У своїй заяві він посилався на слова радника Президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.
За словами Єрмака, Україна пройшла великий шлях співпраці з США, і команда Офісу Президента зробила значну роботу, щоб ця майбутня угода стала можливою.
Також про можливе підписання двосторонньої угоди писали у Financial Times. Видання наводило слова американських співрозмовників, які зазначили, що президенти України та США підпишуть двосторонню угоду про безпеку під час зустрічі лідерів країн G7 в Італії у червні.
Водночас британські журналісти наголошують, що безпекова угода між США та Україною стане найважливішою з серії угод, які Україна уклала з країнами-членами НАТО.