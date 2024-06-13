РФ має повний доступ до систем "Лабораторії Касперського" і даних усіх своїх клієнтів.

Він також візьме участь у запланованій зустрічі з іноземними посадовцями, такими як Голова Ради міністрів Італії Джорджія Мелоні, прем’єр-міністри Канади та Великої Британії Джастін Трюдо та Ріші Сунак, Президент Європейської ради Шарль Мішель та директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

"Під час зустрічей із Президентом США Джозефом Байденом і Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди", – додав Зеленський.

За словами Зеленського, Україну також цікавлять питання зміцнення української ППО на основі західних комплексів та збільшення спроможностей далекобійних ударів.

Україна очікує важливих рішень від Саміту G7, зокрема також підписання двосторонніх угод про безпеку зі США та Японією, заявив Президент України Володимир Зеленський.

Підписання безпекової угоди під час саміту G7 – що відомо

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 12 червня повідомив про ймовірне підписання безпекової угоди між Україною та США. У своїй заяві він посилався на слова радника Президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.

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За словами Єрмака, Україна пройшла великий шлях співпраці з США, і команда Офісу Президента зробила значну роботу, щоб ця майбутня угода стала можливою.

Також про можливе підписання двосторонньої угоди писали у Financial Times. Видання наводило слова американських співрозмовників, які зазначили, що президенти України та США підпишуть двосторонню угоду про безпеку під час зустрічі лідерів країн G7 в Італії у червні.

Водночас британські журналісти наголошують, що безпекова угода між США та Україною стане найважливішою з серії угод, які Україна уклала з країнами-членами НАТО.