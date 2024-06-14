Ворожі сили впродовж доби 346 разів обстріляли Запорізьку область, інформує голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росія обстріляла Запоріжжя
Зазначається, що під ворожим вогнем опинилися 7 населених пунктів: Гуляйполе, Новопрокопівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне та Малинівка.
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Для комбінованої атаки Росія використала 163 дронів різних типів і здійснила 6 обстрілів із РСЗВ та 176 із артилерії. Під ворожим авіаударом вкотре опинилося Гуляйполе.
До ОВА надійшли 2 повідомлення про руйнування житла, проте мирне населення не постраждало.
Останній удар по Запоріжжю – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу Росія 404 рази обстріляла Запорізький регіон.
Зазначалося, що для атаки ворог застосував 155 безпілотників різних типів, 13 обстрілів із РСЗВ та 235 із артилерії. Також авіаційного удару завдали по Гуляйполю.
Федоров додав, що надійшли 4 повідомлення про руйнування житла. Жертв серед мирного населення не зафіксували.