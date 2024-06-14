Ворожі сили впродовж доби 346 разів обстріляли Запорізьку область, інформує голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія обстріляла Запоріжжя

Зазначається, що під ворожим вогнем опинилися 7 населених пунктів: Гуляйполе, Новопрокопівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне та Малинівка.

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Для комбінованої атаки Росія використала 163 дронів різних типів і здійснила 6 обстрілів із РСЗВ та 176 із артилерії. Під ворожим авіаударом вкотре опинилося Гуляйполе.

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До ОВА надійшли 2 повідомлення про руйнування житла, проте мирне населення не постраждало.