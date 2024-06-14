Ворог ударив по 20 населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого пошкоджені 9 приватних будинків, інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росія обстріляла Херсонщину

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Першотравневе, Кізомис, Олександрівка, Токарівка, Новотягинка, Берислав, Миколаївка, Вірівка, Осокорівка, Червоний Яр, Ольгівка, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Качкарівка та місто Херсон", – зазначив Прокудін.

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За його словами, ворог поцілив у заклад культури. Через атаку покшоджені 9 приватних будинків і автомобіль.

Також у Херсонській обласній прокуратурі додали, що внаслідок атаки РФ загинув 40-річний житель Токарівки, який йшов вулицею.