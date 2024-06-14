У ніч проти 14 травня дрони атакували аеродром у Морозовську Ростовської області РФ, повідомляє російський новинний Телеграм-канал "ASTRA".

Нічний наліт дронів на Морозовський аеродром – подробиці

За даними російських ЗМІ, які посилаються на міноборони РФ, Сили ППО Росії за ніч перехопили та знищили "70 українських БпЛА" над Ростовською областю.

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Аеродром розташований у 3 км на південний захід від міста Морозовська. На ньому дислокується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 75392 Міністерства оборони РФ). Там розміщені винищувачі Су-34, Су-24 та Су-24М.

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"Внаслідок атаки БпЛА у Морозовському районі порушено електропостачання. До зони відключення потрапили кілька населених пунктів. Вживаються заходи щодо перемикання споживачів на енергопостачання за резервною схемою", – зазначив губернатор Ростовської області Васілій Голубєв.

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Фото: Телеграм-канал ASTRA

Окрім цього, повідомлялося про 17 збитих безпілотників над територією Бєлгородської, Волгоградської, Воронезької та Курської областей РФ і тимчасово окупованого Криму.

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Також, за словами очевидців, вибухи пролунали в небі над містом Ростов-на-Дону. За попередніми даними, спрацювала "система ППО".