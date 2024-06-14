У ніч проти 14 травня дрони атакували аеродром у Морозовську Ростовської області РФ, повідомляє російський новинний Телеграм-канал "ASTRA".
Нічний наліт дронів на Морозовський аеродром – подробиці
За даними російських ЗМІ, які посилаються на міноборони РФ, Сили ППО Росії за ніч перехопили та знищили "70 українських БпЛА" над Ростовською областю.
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Аеродром розташований у 3 км на південний захід від міста Морозовська. На ньому дислокується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 75392 Міністерства оборони РФ). Там розміщені винищувачі Су-34, Су-24 та Су-24М.
"Внаслідок атаки БпЛА у Морозовському районі порушено електропостачання. До зони відключення потрапили кілька населених пунктів. Вживаються заходи щодо перемикання споживачів на енергопостачання за резервною схемою", – зазначив губернатор Ростовської області Васілій Голубєв.
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Окрім цього, повідомлялося про 17 збитих безпілотників над територією Бєлгородської, Волгоградської, Воронезької та Курської областей РФ і тимчасово окупованого Криму.
Також, за словами очевидців, вибухи пролунали в небі над містом Ростов-на-Дону. За попередніми даними, спрацювала "система ППО".
Також Телеграм-канал ASTRA опублікував відео з моментом вибуху в Ростові-на-Дону.
Водночас, за даними ASTRA, у Воронезькій області безпілотники атакували нафтобазу, внаслідок чого пошкоджені резервуари з пальним.
"У Ліскінському районі Воронезької області з надмалої висоти було здійснено спробу атаки нафтобази українськими безпілотними літальними засобами. За попередньою інформацією, кілька БПЛА пошкодили резервуари з пальним. Займання не допущено. Постраждалих немає. Нина на місці працюють усі оперативні служби. Ліквідація наслідків продовжується. Ушкодження об'єкта уточнюються", – написав губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв.
Kyiv Post перевіряє цю інформацію.
Останні атаки на Ростовську область – що відомо
СБУ в ніч проти 5 квітня знищила щонайменше 6 літаків РФ на аеродромі Морозовськ. Як зазначили тоді джерела Kyiv Post у спеслужбах, близько 20 росіян постраждали внаслідок удару.
Завдяки атаці суттєво пошоджені ще 8 винищувачів. 4 квітня на авіабазі в Морозовську були розміщені 26 винищувачі-бомбардувальники Су-34 і три Су-35, що скидають на позиції України КАБи.
Також внаслідок атаки пошкоджено електропідстанцію, були проблеми з електроенергією. За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, ППО РФ нібито збила щонайменше 40 безпілотників.
А в ніч проти 6 червня під удар БпЛА потрапила НПЗ у Новошахтинську Ростовської області.
Тоді Голубєв повідомив, що внаслідок атаки дронів виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Вогонь поширився на площі 50 кв. м. , а до гасіння залучили близько 120 осіб і 15 одиниць техніки. Роботи припинили через повторну атаку, особовий склад відвели на безпечну відстань і готувалися застосувати пожежний поїзд. Але пізніше губернатор заявив, що пожежу ліквідували.