Також вдалося ліквідувати чотирьох російських військових, а ще троє поранені.

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Як зазначається, оператори 8-го окремого полку ССО на Сході України знищили БМП-2, дві автівки та два склади з боєкомплектами.

Завдяки роботі операторів FPV-дронів, росіяни втратили кілька одиниць техніки та особовий склад, повідомляють у ССО.

Снайпери ССО показали результати успішної роботи на Донецькому напрямку

Нагадаємо, що в ніч із 28 на 29 квітня українські снайпери також ліквідували чотирьох росіян на Донецькому напрямку.

"Під час роботи у нічний час на Донецькому напрямку снайпери 3-го окремого полку СПП ім. Святослава Хороброго виявили та знищили чотирьох солдат піхоти противника", – зазначалося в повідомленні.