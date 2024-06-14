Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік вважає, що Москва отримала близько 5 мільйонів артилерійських снарядів від КНДР, передає Bloomberg.

КНДР постачає зброю Росії – що відомо

Зазначається, що Сеул виявив щонайменше 10 000 транспортних контейнерів, які відправляються з Північної Кореї до РФ. У них може бути 4,8 мільйона артилерійських снарядів, подібних до тих, які Путін використовував під час обстрілів України.

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"Очікується, що Путін буде прагнути до тіснішої співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо щодо військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні, щоб скористатися шансом на перемогу", – пояснив Вонсік.

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Також міністр оборони нагадав про відправку КНДР десятків балістичних ракет, щоб допомогти Кремлю атакувати Україну.

Водночас в обмін на боєприпаси РФ надала Північній Кореї розвідувальні супутникові технології, а також звичайну зброю, зокрема танки та літаки.

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"Боєприпаси, надіслані Північною Кореєю після вересневої зустрічі Путіна і Кіма в Росії, яка призвела до активізації торгівлі між сусідами, ймовірно, значно перевищили кількість боєприпасів, надісланих Україні зі США та Європейського Союзу", – наголосили в Bloomberg.

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РФ тестує в Україні ракети для КНДР

Нагадаємо, що РФ під час атаки на Україну раніше так тестувала для Ірану "Шахеди", які потім застосували проти Ізраїлю. Експерти ООН підтвердили, що Росія 2 січня вдарила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11. Балістичні ракети цієї серії Пхеньян вперше випробував у 2019-му році.

Росія також наклала вето на продовження з травня мандату групи експертів ООН, яка стежила за дотриманням санкцій проти КНДР. Тобто Кремль намагається приховати факти співпраці з КНДР та знехтувати міжнародними зобов’язаннями.

США та інші країни, дло того ж, звинуватили Північну Корею в передачі зброї Росії для використання проти України.