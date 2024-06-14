Для того, щоб допомогти міжнародним інвесторам та бізнесам зрозуміти деталі українських ринків, APCO, глобальна консалтингова та адвокатська компанія, розширює свою європейську діяльність із присутністю в Києві, йдеться у прес-релізі компанії.

Чому компанія АРСО відкриває офіс у Києві

Генеральний директор APCO Бред Стейплз пояснив цей крок «зростаючим попитом з боку українських компаній на розуміння та взаємодію з європейськими ринками та залучення іноземних інвестицій».

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Він також зазначив, що клієнти APCO у різних секторах «шукають кращого розуміння та більше експертних знань на місцях для навігації в політичному ландшафті України та зростаючих бізнес-можливостях».

APCO прагне допомогти майбутнім міжнародним інвесторам в Україні поглибити їхні знання у сферах енергетики, технологій, транспорту та сільського господарства, повідомляє компанія.

Компанія не уточнила, чи буде надавати допомогу Міністерству фінансів України, хоча й мала такий досвід. Серед минулий кейсів компанії – адвокатські та медіа-кампанії для міністра фінансів 2014-2016 років Наталії Яресько під час переговорів та комунікацій щодо угоди про реструктуризацію боргу.

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Реструктуризація боргів України у 2015 році - що відомо

У 2015 році Яресько та команда міністерства досягли списання боргу на $3,8 мільярдів доларів і відтермінування виплат $8,5 мільярда за єврооблігаціями до періоду після 2018 року.

APCO підтримувала Яресько більше 10 місяців, працюючи з медіа та її PR-іміджем, а також залучаючи кредиторів з приватного сектора до столу переговорів.

Компанія відкривається в Києві у той самий час, коли наближається дедлайн переговорів по реструктуризації суверенного та комерційного боргу для нинішнього Міністерства фінансів, очолюваного Сергієм Марченком – серпень або вересень 2024 року.

Хто керуватиме офісом компанії APCO у Києві

Офіс у Києві очолить Соня Сотус, яка має понад 30 років досвіду в міжнародних корпоративних та урядових відносинах, йдеться у прес-релізі.

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Раніше вона працювала в компаніях The Nature’s Bounty Company, Coca-Cola Company, а нещодавно – на посаді старшого віцепрезидента з питань громадських зв'язків та комунікацій для підрозділу Coca-Cola North America Business Unit.

Американка українського походження, Сотус також допомагала створити перший комерційний офіс USAID в Україні.

APCO спочатку була заснована як консалтингова дочірня компанія юридичної фірми Arnold and Porter, але стала незалежною компанією, більшість власників якої – жінки, у 2004 році. Сьогодні APCO вже не є абревіатурою довшої назви.