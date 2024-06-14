Державна прикордонна служба за перші 4 місяці 2024 року зафіксувала 7,8 млн перетинів кордону українцями, повідомляє Опендатабот.

Близько 1,5% українців виїхали та не повернулися

Як зазначається, громадяни стали виїжджати за кордон на 10% рідше. Близько 69 тис. громадян, тобто 1,5% від загальної кількості, не повернулося в країну від початку року. Кількість тих, хто не повернувся, зросла в порівнянні з минулим роком – тоді не повернулося 62 тисячі українців.

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Водночас у квітні вперше від початку року додому повернулися на 56 тисяч більше громадян, ніж виїхали.

"Для порівняння, за весь минулий рік з України виїхало 14,1 млн українців. З них лише 142 тис. залишилися закордоном. Це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни", – зазначає Опендатабот.

Також у повідомленні наголосили, що різниця між тими, хто виїхав та заїхав в Україну не дає точного розуміння щодо кількості людей, які емігрували.

Країни ЄС допомагатимуть повертати українських біженців назад – що відомо

Польща готова посприяти Україні в поверненні додому чоловіків мобілізаційного віку. Як зазначалося раніше, країна вже пропонувала Україні допомогу в повернені чоловіків призовного віку для виконання громадянського обов'язку. Утім, уряд не розкрив жодних подробець щодо механізму повернення.

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Також Міністерство внутрішніх справ Чехії запустило пілотний проєкт повернення, завдяки якому біженцям запропонують сплату квитків на автобус за рахунок держави, а хворим – транспортування в машині швидкої допомоги.

Проєкт розрахований на купівлю квитків для 400 осіб, а також організацію санітарного транспорту максимум для 30 пацієнтів.

На програму виділили 5,5 мільйонів крон. Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише раз. Пілотний проєкт діятиме з червня до листопада.