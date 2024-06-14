Суд заборонив діяльність восьми «громадських організацій», які координував колишній народний депутат Віктор Медведчук. Вони готували державний переворот в Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
Організації Медведчука планували держпереворот в Україні - що відомо
За матеріалами СБУ суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо заборони восьми проросійських так званих «громадських організацій», які хотіли синхронізувати держпереворот з початком повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.
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«Таким чином вони сподівались допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України. Для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих «національних зборів»», - зазначили в СБУ.
На з'їзді планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо відсторонення від влади.
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У разі відмови зловмисники хотіли захопити основні держустанови у Києві та інших регіонах за допомогою численних бойових підрозділів.
У 2022 році спецслужба завчасно викрила ворожі плани і запобігла їх реалізації. У результаті спецоперації троє організаторів злочину були затримані на початку повномасштабного вторгнення РФ.
У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також був заочно засуджений громадянин РФ, який координував підривну діяльність «громадських організацій» Медведчука з Росії.
Які організації хотіли здійснити держпереворот в Україні
Наразі суд постановив заборонити та примусово розпустити такі організації:
- міжнародна громадська організація «Ми народ України»
- всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна»
- «Соборне козацтво»
- «Соборне козацтво» «Харківський округ»
- «Соборне козацтво» «Баришівська станиця»
- «Соборне козацтво» «Київський округ»
- «Соборне козацтво» «Львівський округ»
- «Соборне козацтво» «Сумський округ».
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Готову медіапродукцію вони пересилали на погодження своєму куратору з Росії, колишньому ведучому на каналах Медведчука, директору проєкту Денису Жарких.
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