Суд заборонив діяльність восьми «громадських організацій», які координував колишній народний депутат Віктор Медведчук. Вони готували державний переворот в Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Організації Медведчука планували держпереворот в Україні - що відомо

За матеріалами СБУ суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо заборони восьми проросійських так званих «громадських організацій», які хотіли синхронізувати держпереворот з початком повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

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«Таким чином вони сподівались допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України. Для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих «національних зборів»», - зазначили в СБУ.

На з'їзді планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо відсторонення від влади.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

У разі відмови зловмисники хотіли захопити основні держустанови у Києві та інших регіонах за допомогою численних бойових підрозділів.

У 2022 році спецслужба завчасно викрила ворожі плани і запобігла їх реалізації. У результаті спецоперації троє організаторів злочину були затримані на початку повномасштабного вторгнення РФ.

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У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також був заочно засуджений громадянин РФ, який координував підривну діяльність «громадських організацій» Медведчука з Росії.

Які організації хотіли здійснити держпереворот в Україні

Наразі суд постановив заборонити та примусово розпустити такі організації:

міжнародна громадська організація «Ми народ України»

всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна»

«Соборне козацтво»

«Соборне козацтво» «Харківський округ»

«Соборне козацтво» «Баришівська станиця»

«Соборне козацтво» «Київський округ»

«Соборне козацтво» «Львівський округ»

«Соборне козацтво» «Сумський округ».

СБУ затримала соратників Медведчука, які працювали на російську пропаганду

15 травня Служба безпеки України викрила у Києві членів підпільного осередку прокремлівського проєкту "Другая Украина", повідомляли в СБУ.

Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність із Федеральною службою безпеки (ФСБ) РФ.

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Готову медіапродукцію вони пересилали на погодження своєму куратору з Росії, колишньому ведучому на каналах Медведчука, директору проєкту Денису Жарких.

Антиукраїнський контент поширювали на підконтрольних Медведчуку інформресурсах – сайті "Другая Украина", сторінках у соцмережах та в Ютубі.

Слідчі повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).