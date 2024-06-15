Покровський напрямок й надалі залишається найгарячішою ділянкою фронту.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу.

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Від початку доби відбулося 31 бойове зіткнення.

Росіяни тиснуть в районі Вовчанська

Тричі росіяни намагалися потіснити українських військових з позицій на Харківському напрямку. Біля Тихого атаку відбито.

Станом на ранок тривав бій у двох локаціях в районі Вовчанська.

«На Куп’янському напрямку зараз тривають п’ять боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Андріївка, Греківка та Невське окупанти намагаються вибити наші підрозділи з позицій», - звітують у штабі.

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Армія РФ намагається просунутися на Покровському напрямку

Українські військові відбили три російські атаки на Покровському напрямку.

Ще три боєзіткнення триває - в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої.

«Сили оборони продовжують докладати зусиль щодо стабілізації обстановки, завдають комплексного вогневого ураження», - йдеться у зведенні.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили п’ять спроб ворога вклинитись в нашу оборону неподалік Побєди та Парасковіївки.

На Времівському напрямку ворог атакує біля Старомайорського. Чотири боєзіткнення вже завершились біля Урожайного та Водяного. За даними штабу, тут противник зазнав втрат та перегруповується.

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На Оріхівському напрямку армія РФ двічі спробувала витіснити українських воїнів з позицій у районі Малої Токмачки та Роботиного. Однак, безуспішно.