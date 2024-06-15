Російські війська вдарили дроном по поліцейських під час евакуації місцевої жительки на Донеччині.

Сталося це в Новоселівці Першій. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На підступах до села йдуть важкі бої, будинки перетворилися на руїни. 

Росіяни атакували поліцейських дроном

«Білі янголи» приїхали забрати 56-річну жінку, яка вирішила евакуюватися. 

Коли вона вже сиділа в авто, російські війська вдарили по цьому місцю дроном. Безпілотник влучив поруч з автівкою. 

Ніхто не постраждав. 

Advertisement

«Під час евакуації в Новоселівці Першій, коли посадили жінку в наш автомобіль, нас атакував ворожий FPV-дрон. Летів прямо в автівку, але промахнувся і впав близько 10 метрів від автомобіля», - розповів поліцейський. 

Армія РФ обстріляла село Улакли: троє загиблих

15 червня російські війська обстріляли село Улакли у Волноваському районі Донеччини. 

Загинуло троє людей. Ще п'ятеро - поранені. 

Про це повідомила Великоновосілківська селищна військова адміністрація. 

За попередніми даними, окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню касетними боєприпасами. Прилетіло по центру села.

«Всі постраждалі - мирні жителі, які опинилися в зоні ураження під час обстрілу», - наголосили в громаді. 

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній Ситуація на Покровському напрямку найбільш напружена, - Генштаб
Далі » США виділять Україні $1,5 млрд на енергетику та гуманітарні потреби