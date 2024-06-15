Російські війська вдарили дроном по поліцейських під час евакуації місцевої жительки на Донеччині.
Сталося це в Новоселівці Першій.
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На підступах до села йдуть важкі бої, будинки перетворилися на руїни.
Росіяни атакували поліцейських дроном
«Білі янголи» приїхали забрати 56-річну жінку, яка вирішила евакуюватися.
Коли вона вже сиділа в авто, російські війська вдарили по цьому місцю дроном. Безпілотник влучив поруч з автівкою.
Ніхто не постраждав.
«Під час евакуації в Новоселівці Першій, коли посадили жінку в наш автомобіль, нас атакував ворожий FPV-дрон. Летів прямо в автівку, але промахнувся і впав близько 10 метрів від автомобіля», - розповів поліцейський.
Армія РФ обстріляла село Улакли: троє загиблих
15 червня російські війська обстріляли село Улакли у Волноваському районі Донеччини.
Загинуло троє людей. Ще п'ятеро - поранені.
Про це повідомила Великоновосілківська селищна військова адміністрація.
За попередніми даними, окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню касетними боєприпасами. Прилетіло по центру села.
«Всі постраждалі - мирні жителі, які опинилися в зоні ураження під час обстрілу», - наголосили в громаді.