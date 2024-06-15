Російські війська вдарили дроном по поліцейських під час евакуації місцевої жительки на Донеччині.

Сталося це в Новоселівці Першій.

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На підступах до села йдуть важкі бої, будинки перетворилися на руїни.

Росіяни атакували поліцейських дроном

«Білі янголи» приїхали забрати 56-річну жінку, яка вирішила евакуюватися.

Коли вона вже сиділа в авто, російські війська вдарили по цьому місцю дроном. Безпілотник влучив поруч з автівкою.

Ніхто не постраждав.

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«Під час евакуації в Новоселівці Першій, коли посадили жінку в наш автомобіль, нас атакував ворожий FPV-дрон. Летів прямо в автівку, але промахнувся і впав близько 10 метрів від автомобіля», - розповів поліцейський.